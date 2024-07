Madagascar: Tennis ITF/CAT U14 - Le championnat de Madagascar avant le circuit

Les raquettes malgaches, toutes catégories confondues, sont en effervescence. Dans la poursuite de ses activités, la Fédération malgache de tennis (FMT) organise, du 29 juillet au 03 août, au COT d'Ilafy, le championnat de Madagascar U12, U14, U16, U18 et vétérans.

Prévu initialement à Antsirabe, mais suite à la demande des ligues régionales et afin de satisfaire les joueurs (pour permettre aux vétérans de jouer toutes catégories), la FMT a apporté quelques modifications quant au déroulement du championnat national 2024. Les juniors, allant de la catégorie U12 à U18, et les vétérans disputent le championnat national du 29 juillet au 4 août et le championnat national toutes catégories s'enchaînera du 05 au 11 août, au Club Olympique de Tananarive ou COT d'Ilafy.

Fidèle à son principe de vulgariser le tennis malgache et d'offrir des occasions aux joueurs et joueuses de s'exprimer sur le terrain, la FMT est en pleine préparation de ce grand rendez-vous national.

Se frotter aux meilleurs

Selon l'explication de Lala Razanamasy, directeur technique national de la FMT, « pour le moment, nous ne pouvons pas avancer le nombre exact de tous les participants dans chaque catégorie. Nous attendons encore le quota que chaque ligue devra envoyer chez nous pour boucler la liste définitive ».

Dans la catégorie U14 filles, Soa Ainatia Andriamaniraka et Eliana Mateï Randrianasolo, qui viennent de montrer leur talent en tennis durant le championnat régional d'Analamanga toutes catégories le week-end dernier, seront de nouveau au-devant de la scène et se positionnent parmi les favorites.

Dans la catégorie U18 filles, Ravaka Ramanantoanina, championne de Madagascar en titre, mettra son titre en jeu. Et toutes ses adversaires ne visent qu'une chose : la faire chuter de son trône cette année.

Ce championnat de Madagascar des catégories U12, U14, U16, U18 et vétérans arrive à point nommé car, comme l'année dernière, Madagascar va héberger encore une fois à Antananarivo le circuit CAT U14 en deux étapes. Le championnat national se présente comme une répétition générale pour les jeunes raquettes U14.

Ce sera une belle occasion pour les jeunes raquettes malgaches de se frotter aux meilleures du continent. Et jouer à la maison présente plusieurs avantages pour le pays hôte car les jeunes raquettes sont toutes exemptes de frais d'avion, d'hôtellerie et d'hébergement. La première étape se joue du 18 au 21 août et la seconde du 22 au 25 août au club CAR d'Ivato, sauf changement de dernière minute.