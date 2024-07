Madagascar: Baccalauréat - Le sujet de Mathématiques distribué à deux reprises

Hier, au centre d'examen du Lycée Moderne d'Ampefiloha, les sujets de Mathématiques ont été distribués deux fois. Un candidat de la série technique a rapporté que les sujets ont été collectés par les surveillants trente minutes après le début de l'épreuve à cause d'une fuite présumée des sujets.

Ensuite, les mêmes sujets ont été redistribués aux élèves de la salle pour l'épreuve de Mathématiques.

Pourtant, d'autres candidats ont affirmé qu'il y a eu des erreurs dans la distribution des sujets de Mathématiques. « Nous avons traité le sujet d'une autre série. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un retard de trente minutes avant de commencer les épreuves ce matin », s'exprime un autre candidat de la série technique.

Cette situation a perturbé les élèves. « Après cette confusion, je n'arrivais plus à me concentrer sur le reste de l'examen. J'étais vraiment perturbée. J'ai eu du mal à suivre les consignes », témoigne Anita, une candidate. Malheureusement, malgré nos demandes d'explications auprès des responsables, nous n'avons pas pu obtenir plus d'informations sur cette affaire.

De nombreuses stratégies ont été déployées pour sécuriser les sujets d'examen pour les épreuves du baccalauréat. Ainsi, les sujets de rechange ont été multipliés pour prévenir les fuites de sujets. Cela inclut également la participation de plusieurs institutions publiques, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, ainsi que le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures avec les préfets et les chefs de districts.