Togo: Les sirènes de la radicalisation

L'extrémisme violent, notamment le terrorisme, représente une menace croissante en Afrique de l'Ouest, et la région septentrionale du Togo n'est pas épargnée.

Conscientes de cette réalité, les autorités togolaises s'engagent activement dans la lutte contre la radicalisation des jeunes, une stratégie cruciale pour prévenir l'adhésion aux groupes terroristes.

L'une des voies explorée par le gouvernement est de promouvoir l'autonomisation économique des jeunes.

Cette approche vise à les détourner des tentations de la radicalisation en leur offrant des perspectives économiques viables. Dans ce cadre, le Fonds d'Appui aux Initiatives Économiques des Jeunes (FAIEJ), en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD), a mobilisé des ressources pour déployer un programme d'autonomisation des jeunes dans le secteur agricole.

Grâce à cette initiative, un appui matériel agricole d'une valeur de 104,5 millions de FCFA a été mis à la disposition des jeunes agriculteurs. Ce soutien vise non seulement à augmenter leur productivité, mais aussi à créer des emplois pour d'autres jeunes de la région.

"Les bénéficiaires vont exploiter les potentialités agricoles pour se faire plus de revenus. Cela permet également de mitiger le risque d'exposition à la radicalisation," a déclaré Yao Anani Houkanli, directeur des opérations du FAIEJ, lors d'une conférence de presse mardi.

Inclusion Économique et Sociale

L'objectif du projet est de favoriser l'inclusion économique et sociale des jeunes défavorisés du nord du pays.

À ce jour, près de 400 d'entre-eux ont déjà bénéficié d'un soutien matériel. Le programme prévoit également d'étendre cette aide à d'autres jeunes dans un avenir proche, contribuant ainsi à une plus grande stabilité et à une réduction des risques de radicalisation dans la région.

En somme, le programme d'autonomisation économique des jeunes initié par le FAIEJ représente une réponse proactive et prometteuse à la menace de l'extrémisme au Togo.

En renforçant les capacités économiques des jeunes, le pays oeuvre pour une société plus stable et prospère, éloignant ainsi les spectres de la radicalisation et du terrorisme.

Ce projet illustre bien l'importance d'une approche holistique et intégrée pour lutter contre les causes profondes de la radicalisation, en mettant l'accent sur l'autonomie économique et la création d'opportunités pour les jeunes.