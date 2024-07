Afrique: JO Paris 2024 - Jessy B donne un dernier concert parisien à la Station Afrique

Avant d'entamer une grande tournée africaine, la lauréate du Prix Découvertes RFI 2023 Jessy B a presté sur la scène parisienne le 23 juillet, dans le cadre des JO Paris 2024 pour Station Afrique

« On l'a fait ! », s'est exclamée Jessy B à la sortie du concert donné au site du fan zone africaine des JO de Paris 2024, sur L'Île-Saint-Denis, en région parisienne, non loin du Stade de France. Désormais rodée à la scène depuis le 13 juin dernier lors de la remise de son Prix, le temps d'une prestation, ce nouveau concert devant un public cosmopolite lui a permis de révéler à la face du monde son « rap conscient », et affirmé son statut de porte-drapeau de la jeunesse congolaise.

À la Station Afrique, rendez-vous des athlètes et artistes africains installés sur l'île Saint-Denis, dans une scénographie impressionnante, en formule live comme à Brazza, avec la présence dans le public des Sapeurs Jocelyn Armel Bachelor, Noko-Sona Ekembé et de Ben Moukacha, elle a repris ses classiques et a fait des "dégâts na dégâts" !

Elle passe de réussite en réussite : le relais de sa flamme musicale perdure. Et à chaque étape, elle donne le meilleur d'elle-même. Ainsi, par ce concert se clôt un séjour en France d'un peu plus d'un mois durant lequel elle a multiplié les interviews, participé aux festivals, concerts. On garde en mémoire, entre autres, sa prestation à l'occasion d'un show case pour la fête de la musique à l'issue duquel la ministre de la Culture française Rachida Dati l'avait même qualifiée de « phénomène » !

Depuis sa consécration comme lauréate du prix Découvertes RFI, en décembre dernier, la rappeuse congolaise vit « son rêve éveillé », en accord avec son mantra, son gimmick : « Dégât na Dégât », réussite sur réussite... « J'ai toujours voulu passer sur les plateaux pour expliquer mes objectifs et mes ambitions... », assume la jeune femme de 22 ans, afro en auréole, large sourire, voix rauque et énergie inextinguible. À coup sûr, elle continue son relais de la flamme musicale à travers le monde avec la meilleure des formes olympiennes !