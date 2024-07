Madagascar: Antsirana - Un soutien pour les candidats au baccalauréat

Chaque année, pendant les épreuves du baccalauréat, des associations distribuent des repas aux candidats grâce au soutien précieux des bénévoles et des partenaires de l'action.

Dans la région Diana, plusieurs organisations ont vu le jour dans différents districts afin de soutenir concrètement les candidats aux examens en leur fournissant un repas équilibré avant leurs épreuves. Ces bienfaiteurs, qui opèrent généralement dans l'ombre et sans fanfare, sont souvent oubliés alors que seuls les enseignants, les membres du jury, les Forces de l'ordre, les responsables administratifs et d'autres reçoivent reconnaissance et remerciements. Pourtant, il est bien établi que la nutrition joue un rôle crucial dans la concentration, les performances cognitives et le bien-être global des individus.

Parmi ces bienfaiteurs, il y a Hermina Kelly, une mère de famille de Nosy Be et présidente d'une association caritative locale qui distribue gratuitement de la nourriture à tous les candidats pendant les examens, sans exception. Cette initiative est particulièrement remarquable sur l'île aux parfums, car son association soutient les jeunes candidats depuis 2014 de manière continue. Bien connue dans le secteur de la coiffure et de l'esthétique, Hermina Kelly n'a ménagé aucun effort et a toujours investi dans cette noble tâche au fil des années.

Au départ, son association fournissait des repas à cinq cents candidats, mais avec le temps, elle a été dépassée par les besoins croissants. C'est alors qu'elle et son mari ont pris sur eux-mêmes de continuer cette action, en utilisant leurs propres ressources financières.

Généreuse initiative

Cette année, environ mille élèves ont bénéficié de cette initiative solidaire visant à alléger le fardeau financier des parents et à permettre aux élèves de se concentrer pleinement sur leurs examens. Hermina Kelly explique que son engagement découle de sa propre expérience lors des examens, où elle a constaté les difficultés rencontrées par les étudiants.

«J'ai personnellement vu des parents apporter de petites boîtes remplies de Mi-sao pour que leurs enfants puissent manger après les épreuves, surtout ceux qui habitent loin du centre d'examen», explique-t-elle. «Cependant, en raison de l'attente prolongée et du manque de moyens de conservation, les aliments sont souvent altérés et dégagent une mauvaise odeur. De plus, les parents doivent attendre à la porte jusqu'à midi, voire tard dans la soirée. C'est en voyant ces situations difficiles que j'ai décidé de venir en aide aux élèves.»

Cette généreuse initiative de Hermina Kelly a permis de soulager de nombreux élèves et de leur offrir un soutien précieux pendant une période particulièrement stressante.

« Maintenant, cela me remplit de bonheur de continuer à bâtir une bonne réputation en soulageant les souffrances des parents et en apaisant les inquiétudes des candidats. Mais nous espérons aussi que d'autres personnes seront inspirées et suivront notre exemple pour le bien de ces enfants, l'avenir de notre région », a-t-elle affirmé, tout en révélant qu'elle dépense près d'un million d'ariary par jour pour les « bazary ».

En offrant un repas équilibré aux candidats, le couple Jazz Mmc montre également son engagement à mettre en place des mesures concrètes pour promouvoir l'égalité des chances et assurer la réussite de tous les lycéens. Leur initiative vise à fournir aux élèves l'énergie nécessaire pour affronter les examens, tout en allégeant le stress financier pour leurs familles.