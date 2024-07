Madagascar: Santé - Le cancer touche de plus en plus de jeunes

Les cancers sont en augmentation chez les jeunes. Ce phénomène inquiète les scientifiques au niveau mondial.

Inquiétant. Michaël Laza, père de deux enfants, succombe à une tumeur rénale à seulement 33 ans, la semaine dernière. Il luttait contre cette maladie depuis quelques années. Les premiers symptômes de sa maladie, « des hématomes et des abcès », apparaissent en 2022. « Il a subi deux opérations depuis, dont l'ablation totale de son rein droit. Une tumeur maligne a été détectée. Le cancer s'est généralisé et a conduit à sa mort », nous raconte sa femme Hanitra Narindra, encore sous le choc, hier.

Son cas n'est pas isolé. En 2022, Arivelo meurt du cancer des poumons à 40 ans. « Elle était une femme bon vivant et semblait être en bonne santé. Puis survinrent des infections pulmonaires répétées. Elle avait craché du sang. Près de deux ans après ces symptômes, elle succombait malgré des traitements complets, comme la radiothérapie, la chimiothérapie », se remémore sa soeur. Au mois de juin de l'année 2023, Anja Andriantiana, patron de l'agence Lolita, n'a pas survécu au cancer du thymus alors qu'il n'était âgé que de 39 ans. La semaine dernière, un père de famille de 50 ans succombe au cancer colorectal.

Limités

%

« J'ai, effectivement, remarqué que les jeunes atteints du cancer sont plus nombreux à Madagascar qu'à l'étranger. C'est peut-être parce que Madagascar a une population jeune. Puis, à l'étranger, les connaissances sur les préventions et les diagnostics du cancer sont plus riches », constate le professeur Florine Rafaramino, oncologue. Mais même la presse internationale relate cette augmentation des jeunes atteints du cancer ces derniers mois. « Les moins de 50 ans sont de plus en plus touchés », titre Le Parisien en septembre 2023.

« Pourquoi les cancers sont-ils en hausse chez les jeunes ? », publie RTL au mois de mars de cette année. Ces articles rapportent que « le nombre de personnes de moins de 50 ans diagnostiquées avec un cancer a augmenté dans le monde lors des trois dernières décennies. Les cas de cancer chez les 14-49 ans ont bondi de près de 80%, passant de 1,82 million à 3,26 millions, entre 1990 et 2019, selon l'étude publiée dans la revue britannique BMJ Oncology ».

Les principales causes de cette augmentation du cancer chez les jeunes ne sont pas connues pour le moment. Des chercheurs travaillent pour les déterminer. Il est possible de réduire les risques de cancer en évitant la consommation de tabac, d'alcool, en pratiquant des activités physiques régulières, en surveillant son poids, en consommant des aliments sains et équilibrés. Le diagnostic précoce du cancer et le traitement à temps peuvent, par ailleurs, sauver des vies. Malheureusement, à Madagascar, les appareils de dépistage des cancers sont encore limités.