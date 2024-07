Madagascar: Jeux Olympiques - Cérémonie d'Ouverture - Madagascar aux côtés de 205 pays

Sans précédent, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris se déroulera hors du stade olympique. Elle aura lieu sur la Seine, en plein centre de la Ville Lumière, vendredi.

Brisant les codes et la tradition, une grande première : la cérémonie de la XXXIIIe édition des Jeux Olympiques d'été se tiendra hors du stade, sur le fleuve de la Seine à partir de 19h 30 heure locale, soit à 20h 30 heure malgache. Ce sera la troisième édition en France après 1900 et 1924.

L'événement s'étalera du 26 juillet au 11 août dans la Ville Lumière. Sortie de son cadre historique, la cérémonie d'ouverture sera originale et marquera une rupture avec les précédentes éditions. Pour sa douzième participation, la délégation malgache, composée de sept athlètes dans cinq disciplines différentes, fera partie des deux cent six nations qui défileront sur des bateaux sur la Seine. Les JO de Paris regrouperont dix mille cinq cents athlètes venus du monde entier. Le pays hôte aura le plus de représentants avec cinq cent soixante-et-onze athlètes et cinquante-et-un remplaçants.

Les États-Unis seront représentés par cent quatre-vingt-onze sportifs. Pour le continent africain, l'Égypte alignera une importante délégation de cent soixante-cinq athlètes et l'Afrique du Sud cent quarante-sept. Dans l'océan Indien, Maurice comptera treize athlètes, les Comores quatre et les Seychelles trois. Inédit dans sa forme, le spectacle fluvial suivra le cours de la Seine d'Est en Ouest sur 6 km. Il débutera au pont d'Austerlitz, devant le Jardin des Plantes, à 19h30, et contournera les deux îles parisiennes, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Les bateaux passeront sous dix ponts et passerelles.

Seine olympique

À bord de leurs embarcations, les athlètes auront une vue privilégiée sur des sites emblématiques des Jeux tels que la place de la Concorde, l'esplanade des Invalides, le Grand Palais, et enfin le pont d'Iéna où la déambulation s'achèvera devant le Trocadéro pour un grand final de spectacles et de cérémonies protocolaires. Sur les quais bas, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, les spectateurs munis de billets payants pourront profiter du spectacle. Plus de trois cent mille spectateurs sont attendus pour cette fête sur les quais et les ponts de Paris, soit cinq fois plus que dans un stade olympique. Quatre-vingts écrans géants et une sonorisation assureront une ambiance magique pour tous dans la capitale française.

Les éliminatoires de football débuteront dès ce mercredi 24 juillet. Dans le groupe C, l'Ouzbékistan affrontera l'Espagne et l'Argentine sera opposée au Maroc dans le groupe B. Quarante-sept disciplines sportives et trois cent vingt-neuf épreuves seront au programme durant les dix-neuf jours de cet événement sportif planétaire. Deux mille huit cents journalistes accrédités, qui seront logés pour la plupart au village des Médias au parc des expositions du Bourget, couvriront l'événement. La cérémonie de clôture aura lieu au Stade de France le 11 août.