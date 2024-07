Madagascar: Marché Régional - Le potentiel des femmes à exploiter

Plus de la moitié de la population malgache est constituée de femmes. Devenues des acteurs essentiels du développement économique, elles sont encouragées à intégrer les marchés régionaux africains.

La participation des femmes aux marchés régionaux tels que le marché commun pour l'Afrique Orientale et Australe (Comesa) est encouragée. Cependant, elles sont encore sous-représentées dans ces marchés, pourtant capitaux pour le développement économique du pays et l'émancipation des femmes. Peu d'entre elles ont actuellement la possibilité de s'impliquer pleinement dans divers secteurs, particulièrement économiques.

Dans ce contexte, le secteur public et privé, en concertation avec les membres du Comesa, ont tenu un atelier pour élaborer une politique nationale sur la promotion de l'égalité hommes-femmes hier dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Cette initiative vise à encourager les femmes à se lancer dans les marchés régionaux de l'Afrique, notamment la Comesa.

« Ce que l'on attend des femmes, c'est leur engagement. Si les lois ne sont pas proportionnelles, les femmes ne peuvent pas participer pleinement, malgré leur majorité au sein de la population. Cependant, si la majorité de la population reste inactive, aucun développement significatif ne pourra être réalisé », explique Rova Rabetaliana, directrice générale de la Population au sein du ministère de la Population et des Solidarités.

Cette ligne directrice permettra aux femmes de se développer et de contribuer au développement de Madagascar. Ce changement touchera aux domaines de l'enseignement, du travail, de la responsabilité et du pouvoir.

Rôle actif

Le gouvernement malgache déploie des efforts pour stimuler la production et l'entrepreneuriat chez les femmes. Des initiatives telles que le projet One District, One Factory les encouragent à participer de manière significative. De plus, elles jouent un rôle actif lors des missions économiques et commerciales, avec une représentation équilibrée entre hommes et femmes. Ces efforts témoignent de la présence croissante des femmes dans le monde économique ces derniers temps. Cependant, l'intégration des femmes à grande échelle dans l'économie régionale nécessite encore un développement accru.