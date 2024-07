Afrique: Football - Inter-Clubs - Disciples joue à Maurice, Elgeco se penche vers l'Angola

Plus que trois semaines. Disciples FC jouera son match aller, comptant pour le premier tour de la Ligue des champions africaine, à Maurice le 18 août.

Le club champion de Madagascar devrait recevoir à domicile le club sud-africain Orlando Pirates à l'aller mais, faute de terrain homologué, il a dû trouver un terrain neutre. Les dirigeants du club ont fait ce choix d'y jouer le match aller et retour, compte tenu du coût trop élevé de l'hébergement en terre sud-africaine. Le match retour se jouera en Afrique du Sud le 23 ou le 24 août. Certains renforts sont en préparation depuis quelques jours avec le club, entre autres les deux joueurs de Fosa Juniors FC, Donga et Nicolas, ainsi que l'ancien joueur de Saint Michel United des Seychelles.

De son côté, Elgeco Plus est encore en cours de finalisation des négociations. Ce club, sextuple vainqueur de la Coupe de Madagascar, devrait lui aussi accueillir son match aller contre un club angolais, Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda Sul, à la maison mais en vain. N'ayant pas encore pris de décision, les dirigeants du club hésitent entre jouer le match aller en Angola ou à Maurice.

Le club a sollicité lui aussi quelques renforts, entre autres Lalaina du CFFA, Rado de l'AS Fanalamanga, le Barea U23 Haja Kely et Andry Max de Fosa Juniors FC. Le club a également tenté Donga mais ce dernier est déjà pris par l'équipe de Vakinankaratra. Si le match aller se jouait en Angola, il pourrait se tenir le 21 août et le match retour le 25, ce qui serait plus pratique et moins coûteux pour le club. Si le match avait lieu à Maurice, il pourrait se tenir le 18 août et le match retour en Angola entre le 23 et le 25 août.