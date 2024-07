Sénégal: Inspections du travail et de la sécurité́ sociale - 314 cas de licenciement enregistrés en 2023

314 personnes ont été licenciées en 2023, selon les chiffres des Inspections de travail et de la sécurité sociale (ITSS). Cette information est contenue dans le Rapport 2023 sur l'emploi qui a été publié hier, lundi 22 juillet.

Au titre de l'année 2023, en tout 314 licenciements ont été enregistrés au niveau des différentes Inspections du travail et de la sécurité́ sociale (ITSS). Sur ces 314 licenciements, 113 ont été effectués pour des raisons disciplinaires, 77 pour des raisons non disciplinaires et 124 pour des raisons non précisées.

Selon le document, une analyse plus détaillée révèle que les régions de Dakar avec 43,63% et de Thiès avec 35,35% des licenciements, enregistrent le plus grand nombre de cas ; ce qui pourrait s'expliquer par la forte concentration des entreprises formelles dans ces deux régions, comparées au reste du pays. Les Inspections qui suivent sont celles de Saint Louis avec 5,1%, Diourbel avec 3,82% et Kaolack 3,82% des licenciements. Le rapport signale qu'un nombre relativement important de licenciements n'ont pas fait l'objet d'information quant au motif y afférent dans la région de Thiés.

Au plan national, les ITSS ont enregistré́ un nombre total de 314 licenciements dont 113 licenciements pour motif disciplinaire, soit 35,99%, 77 licenciements pour motif non disciplinaire, soit 24,52% et 124 licenciements pour motif non précisé, soit 39,49%.

L'étude renseigne qu'une analyse désagrégée permet de voir qu'au niveau de l'Inspection régionale de travail et de la sécurité sociale (IRTSS) de Dakar, sur les 137 licenciements notifiés, le motif disciplinaire est invoqué dans 38,69% des cas, le motif non disciplinaire concerne 36,50%, tandis que pour 24,82% des licenciements, les motifs n'ont pas été précisés.

A l'IRTSS de Thiès, les 111 licenciements répertoriés sont dus à des motifs disciplinaires à hauteur de 29,73%, à des motifs non disciplinaires pour 10,81% et pour des motifs non indiqués à hauteur de 59,46%. Diourbel a répertorié 12 licenciements dont 5 pour motif disciplinaire contre 3 pour motif non disciplinaire et 4 licenciements pour motifs non précisés.

Saint-Louis a recensé 16 licenciements dont 5 pour motif disciplinaire contre 1 pour motif non disciplinaire et 10 licenciements pour motifs non précisés. Selon toujours l'étude, il y a lieu de noter que les licenciements opérés sans spécifier le motif sont parfois en nombre relativement important au niveau de certaines ITSS telles que dans celles de Kaolack avec 80% des cas et de Rufisque avec 66,67% des cas.

Les branches d'activité́ les plus touchées par les 314 licenciements enregistrés en 2023 sont : le Commerce (29,29%), les Activités des ménages privés employant du personnel domestique, les activités non différenciées de production de biens et de services des ménages privés (15,28%). Dans l'hébergement et la restauration, 11,78% cas de licenciement sont décomptés.

La construction est à 7,96%, le transport et l'entreposage sont à 6,68%. Les licenciements disciplinaires sont les plus courants dans le secteur du commerce (41,30%) et les licenciements dont le motif n'est pas déclaré́ sont très importants avec les travailleurs domestiques (81,25%) par rapport au total de la branche. Pour les départs négociés, le document signale que l'Inspection de Dakar regroupe, à elle seule, 416 cas ; soit 48,37% du total des travailleurs concernés par les ruptures à l'amiable.