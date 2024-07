Afrique de l'Ouest: Bourse - Poursuite de la baisse des indicateurs phares de la BRVM ce 23 juillet 2024 en baisse.

Les indicateurs phares de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) ont poursuivi leur baisse de la veille au terme de la séance de cotation de ce mardi 23 juillet 2024.

La valeur des transactions s'est située à 456,615 millions FCFA contre 948,420 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 12,796 milliards FCFA, passant de 8 833,440 milliards FCFA le lundi 22 juillet 2024 à 8 820,644 milliards FCFA ce mardi 23 juillet 2024.

Celle du marché obligataire est en hausse de 49 millions, à 10 422,293 milliards FCFA contre 10 422,244 milliards FCFA le lundi 22 juillet 2024.

L 'indice BRVM composite a enregistré une baisse de 0,14% à 237,10 points contre 237,44 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,19% à 118,60 points contre 118,83 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,18% à 112,12 points contre 112,32 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 4,52% à 1 965 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,11% à 4 115 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 1,95% à 785 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 1,59% à 960 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 1,21% à 7 135 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Sénégal (moins 4,32% à 2 105 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,99% à 740 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 1,95% à 12 850 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,25% à 5 925 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,18% à 420 FCFA).