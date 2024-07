Burkina Faso: Cinéma et audiovisuel - 36 projets bénéficient d'une subvention de 500 millions FCFA

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a proclamé les résultats de l'appel à projet cinématographique et audiovisuel en perspective du FESPACO 2025, le mardi 23 juillet 2024 à Ouagadougou.

En prélude à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a octroyé 500 millions F CFA pour soutenir les projets cinématographiques et audiovisuels. A travers cette enveloppe, le ministère entend également contribuer au développement du cinéma national. Les résultats de l'appel à projet pour choisir les bénéficiaires de la subvention ont été dévoilés, le mardi 23 juillet 2024 à Ouagadougou.

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mamadou Dembélé, a révélé que 102 projets étaient demandeurs de la subvention dans les catégories, production, postproduction et promotion. « A l'issue des travaux des différents groupes d'évaluation technique, 36 projets ont été retenus dont 8 en production, 8 en post-production et vingt en promotion », a-t-il annoncé.

M. dembélé a déclaré que la volonté de l'Etat burkinabè à travers cette subvention est d'accompagner le cinéma, de le dynamiser afin de le hisser sur l'échiquier international. « Ce soutien exceptionnel se veut une aide aux projets sélectionnés en vue de leur bonne exécution. Il ne prétend donc pas prendre en charge la totalité des budgets », a-t-il précisé.

%

Selon le secrétaire technique du centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, Evariste Pooda les comités techniques des différentes catégories ont tenu compte des observations de l'édition précédentes, en l'occurrence la couverture nationale. Il a exhorté les bénéficiaires de la subvention à faire prévaloir leur sens de la responsabilité et de redevabilité dans la gestion de l'argent du contribuable burkinabè mis à leur disposition.

En termes de perspectives, le représentant du ministre a annoncé la création prochaine du Centre national du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée. Selon lui, cette structure va offrir une régularité des appels à projets, ce qui contribuera à accroitre la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Des bénéficiaires de l'édition précédente ont reçu des attestations de bonne fin d'exécution.