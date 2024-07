Congo-Kinshasa: Lubero - L'hôpital général de référence risque de manquer de médicaments pour faire face à l'afflux des déplacés malades

L'hôpital général de référence de Lubero-Centre, situé à 45 kilomètres de Butembo (Nord-Kivu) de Butembo, court le risque de rupture des médicaments, notamment les antibiotiques et des intrants de chirurgie.

Le médecin directeur de cette structure hospitalière, le docteur Muhasa Kambale Kalondo, qui alerte, précise que l'afflux des malades déplacés qui fuient l'occupation par le M23 de certaines cités du territoire de Lubero est à la base de cette situation. Ce médecin appelle à une assistance urgente du Gouvernement et des humanitaires.

« Les déplacés sont très nombreux dans la commune. Pour les malades, comme ils dorment à la belle étoile, beaucoup viennent pour des maladies respiratoires aigües et aussi le paludisme. Nous les prenons en charge, comme déplacés, mais l'hôpital n'a pas de soutien pour qu'on les prenne en charge complètement. Et quand on leur parle de la facture, c'est un motif d'évasion », explique-t-il. Le docteur Muhasa indique également qu'au regard de cette situation, les malades qui ne sont pas pris en charge complétement, c'est-à-dire qui ne finissent pas leur cure, reviennent encore à l'hôpital très malades.

Il dit avoir accueilli, à partir du 30 juin dernier, un afflux d'abord des déplacés mais aussi des militaires blessés par centaine. Et c'est l'hôpital qui, selon lui, les prenait en charge. Automatiquement, tout le stock d'intrants des chirurgies et des antibiotiques est presque vidé en pharmacie. « Nous lançons un message au Gouvernement pour voir comment il peut venir en aide aux hôpitaux et les centres de santé qui se retrouvent sur cet axe ici où il y a la guerre », lance le docteur Muhasa.