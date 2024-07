Afrique: Prise en charge du VIH pédiatrique - Une urgence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

A moins d'un an de l'échéance 2025 de l'atteinte des 3 (95), l'Onusida de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se désole qu'aucun pays ne puisse être au rendez-vous pour la prise en charge du Vih pédiatrique. Certes, beaucoup d'avancées ont été notées, mais le fossé reste encore énorme ; d'où l'urgence de réagir efficacement pour sauver plus des vies. La Directrice de l'Onusida, Berthilde Gahongayiré, a fait face à la presse hier, mardi 23 juillet 2024, pour le lancement du Rapport mondial sur le Sida.

Le Rapport mondial de l'Onusida de 2024 a mis en évidence l'urgence d'une riposte renforcée au Vih pédiatrique, avec seulement 35% des enfants vivant avec le Vih qui reçoivent un traitement en Afrique de l'Ouest et du Centre, contre 76% des personnes âgées de plus de 15 ans vivant avec le Vih qui ont accès au traitement antirétroviral (Arv) en 2023, selon ledit rapport. Plus de 20% des femmes enceintes vivant avec le Vih dans le monde résident dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et plus de la moitié d'entre elles, soit 46%, ne suivent pas de traitement, augmentant ainsi le risque de transmission verticale du Vih à leurs enfants.

Pour la Directrice régionale du Bureau Onusida pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a procédé au lancement dudit rapport après celui au niveau mondial, a avancé : «il est clair que nous devons agir maintenant. L'engagement politique, le soutien financier et la mobilisation communautaire sont essentiels pour garantir un avenir sain à chaque enfant touché par le Vih. La situation du Vih pédiatrique est alarmante dans notre région et exige une action immédiate et déterminée», a déclaré Berthilde Gahongayiré.

Pour cette dernière, ce faible taux de traitement pédiatrique dans ladite région est inacceptable, avec plusieurs facteurs qui contribuent à cette situation critique. «D'une part, les infrastructures médicales sont souvent inadéquates et le manque de ressources spécifiques pour les enfants rendent difficile l'accès aux traitements. D'autre part, la persistance de la stigmatisation et discrimination reste encore un défi constant en Afrique de l'Ouest et du Centre pour les personnes vivant avec le Vih. Enfin les ressources que les pays allouent à la riposte au Vih dans notre région, sont en nette diminution ; ce qui accentue leur dépendance vis-à-vis des donateurs et remet en question la viabilité à long terme de la riposte au Vih», a-t-elle déclaré.

UNE LUEUR D'ESPOIR DANS LA PRISE EN CHARGE

Pour l'Onusida, tout n'est pas pour autant sombre pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Directrice régionale renseigne, dans ledit rapport, que le nombre annuel de nouvelles infections à Vih en Afrique de l'Ouest et du Centre a diminué de 46% entre 2010 et 2023, même s'il reste élevé chez les populations clés, les adolescentes et jeunes femmes qui représentent 19% de toutes les nouvelles infections à Vih dans notre région.

«Plusieurs pays sont sur le point d'atteindre les objectifs 95-95-95 (3-95) de dépistage et de traitement du Vih parmi leur population adulte (âgée de 15 ans et plus), notamment le Burundi et la République Démocratique du Congo. Enfin, entre 2010 et 2023, le nombre de décès liés au Sida a diminué de 55% en Afrique de l'Ouest et du Centre», a-t-elle déclaré.

Et d'avancer : «il n'empêche que nous devons impérativement redoubler d'efforts pour garantir que tous les enfants vivant avec le Vih aient accès aux traitements dont ils ont besoin. En unissant nos efforts, nous pouvons mettre fin à cette crise silencieuse et offrir à chaque enfant une chance de vivre une vie saine et épanouie».