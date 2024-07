Le Syndicat National des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale affilié à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal regrette la pression subie par des travailleurs concernant la perception de leur allocation familiale. Ledit syndicat a renseigné que cette situation était due à une volonté de bien faire mais tout est rentré présentement dans l'ordre normal.

En point de presse hier, lundi, les camarades de Mahmoud Niang, secrétaire générale dudit syndicat, a tenu à apporter des précisions sur la situation des travailleurs ainsi que de leur mouvement syndical.

Se prononçant en effet sur la situation de la Caisse de sécurité avec les retards ou encore le non-paiement des allocataires ces derniers mois, Mahmoud Niang a tenu à rassurer.

« Nous regrettons la pression subie par tous les collègues au niveau des agences et émanant des allocataires. Nous tenons à rassurer les allocataires que le nouveau système d'information mis en place et guidé par une volonté d'amélioration continue de la qualité du service qui leur est offerte et nous exige aujourd'hui de travailler sur la base d'un système de rendez-vous en lieu et place d'un paiement à temps réel » a-t-il renseigné.

Le Syndicat des travailleurs de la caisse de sécurité sociale s'est aussi prononcé sur la révision de l'accord d'établissement dont les travaux doivent démarrer incessamment. Selon M.Niang, la plupart des difficultés notées sur la situation des travailleurs de cette institution sont consécutives à l'obsolescence de l'accord d'établissement de 2006 qui régit le personnel de ladite boite. « Les travaux devaient démarrer au mois de juillet mais avec le décès de Mademba Sock, Pca de la boite, nous avons reporté ».

Par ailleurs, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a tenu à préciser qu'il n'y a pas un nouveau syndicat au sein de la Caisse de sécurité sociale en dehors des cadres existants. Selon Mahmoud Niang secrétaire général dudit syndicat, son cadre est représentatif à 75% et le second qui est affilié à l'Union nationale des syndicats de la santé et de l'action sociale (Unsas) est à 25%.