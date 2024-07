Angola: L'INAPEM engagé pour la durabilité économique du pays

Huambo — Le directeur exécutif de l'Institut national d'appui aux micros, petites et moyennes entreprises (INAPEM), Banza Estevão, a assuré mercredi l'engagement de son institution en faveur de la durabilité économique du pays, avec la promotion de l'entrepreneuriat.

Le responsable a exprimé cet engagement lors de la conférence sur l'entrepreneuriat et les opportunités de financement, organisée par l'INAPEM dans la province de Huambo, dans le cadre du projet « Envolver », inclus dans le Plan national de développement (PDN 2022/2027).

A l'occasion, il a déclaré que l'INAPEM avait, avec le projet Envolver, promu des programmes de développement du capital humain, pour contribuer à une croissance économique diversifiée et durable et avec l'utilisation exclusive d'instruments financiers, pour l'expansion du réseau de services publics et la création de Nouveau travail.

Il a fait savoir que ce travail implique des partenariats avec l'Agence pour la Compétitivité et l'Innovation (IAPMEI) et l'Institut Polytechnique de Setúbal (Portugal).

Le responsable a aussi précisé que l'INAPEM a déjà formé, à travers le pays, près de quatre mille agents et collaborateurs, chefs de petites et moyennes entreprises, institutions bancaires, communautés judiciaires et un groupe d'entrepreneurs, dans le but d'améliorer les performances économiques.

Il a rappelé que le projet « Envolver » repose fondamentalement sur la promotion de l'éducation et de l'employabilité, la consolidation des compétences économiques et le renforcement des initiatives entrepreneuriales, en mettant l'accent sur la mise en oeuvre d'un développement durable et diversifié.