Angola: Le lancement du portail des investisseurs marque le premier jour de FILDA 2024

Luanda — Le lancement du site Web, dénommé "Investir en Angola", pour faciliter et accroître l'attraction des investissements dans le pays, a été l'un des principaux thèmes qui ont dominé la première journée de la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA). 2024), qui se déroule du 23 au 28, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE).

Ce portail, lancé par l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), en partenariat avec le ministère du Plan, sert de plateforme interactive présentée en six langues : portugais, anglais, espagnol, français, arabe et mandarin.

Selon l'AIPEX, la plateforme fournit, en temps réel, la carte et la géolocalisation des opportunités d'investissement, telles que les actifs PROPRIV et les produits de la marque Made in Angola, ainsi que des incitations fiscales, pour faire des affaires, c'est-à-dire un lieu où l'investisseur identifie le de multiples opportunités commerciales promues par les institutions publiques et privées du pays.

Un autre fait qui a également marqué la journée d'ouverture du salon a été la présentation de plusieurs produits innovants de BCI pour faciliter l'attribution de crédits aux entreprises publiques et privées. Il s'agit de produits liés aux forfaits « Bonus pour les fonctionnaires », « Dépôt d'anniversaire » et « Petites et moyennes entreprises (PME) », en plus des « Micro-entrepreneurs » et des particuliers.

La 39ème édition du salon se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés, dont 42 mille sont des espaces d'exposition récréatifs. La bourse des affaires, qui compte plus de 1.350 exposants de l'édition précédente, est la plus grande vitrine de la promotion nationale, de la conduite des affaires et de la promotion de l'emploi.