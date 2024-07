Afrique: L'Angola participe à la réunion du G20 sur le Travail

Luanda — L'Angola participe à la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail du G20, qui se déroule de mardi à vendredi, dans la ville de Fortaleza, au Brésil.

La ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, Teresa Dias, dirige la délégation angolaise à cet événement qui vise la création d'emplois de qualité et la promotion du travail décent pour garantir l'inclusion sociale et éliminer la pauvreté.

Il vise également à promouvoir une transition équitable dans le processus de transformations numérique et énergétique, l'utilisation des technologies comme voie pour améliorer la qualité de vie de chacun et l'égalité des sexes et promouvoir la diversité dans le monde du travail.

La ministre Teresa Dias devrait prendre la parole lors de la réunion de jeudi et parler des politiques gouvernementales visant à offrir de plus en plus d'emplois. Le Forum du leadership pour une transition juste est également prévu jeudi.

Le vendredi 26 juillet aura lieu une discussion sur l'égalité des sexes et la promotion de la diversité dans le monde du travail, ainsi que sur l'utilisation des technologies comme moyen d'améliorer la qualité de vie de chacun. L'intervention sur les technologies et, par conséquent, l'adoption de la déclaration des ministres sont également à l'ordre du jour.

Outre l'Union européenne et l'Union africaine, le G-20 comprend l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie et la Turquie. Ensemble, ces pays représentent environ 80 pour cent du produit brut mondial, 75 pour cent du commerce international, les deux tiers de la population mondiale et 60 pour cent de la superficie mondiale.