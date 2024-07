Angola: La FILDA représente un stimulant pour l'économie - INAPEM

Luanda — Le président du conseil d'administration de l'Institut National d'Appui aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), João Nkosi, a considéré mardi, la Foire Internationale de Luanda (FILDA) comme une occasion unique pour partager les produits et services entre les agents économiques.

S'adressant à l'ANGOP au premier jour de l'événement, qui se déroule jusqu'au 28 de ce mois dans la Zone Economique Spéciale (ZES), il a souligné que la plus grande bourse d'affaires de l'Angola représente la promotion et l'accès au marché intérieur pour les micros et petites entreprises, ainsi que pour les coopératives et d'autres acteurs qui exposent leurs produits et services. João Nkosi a ajouté que lors de l'événement, les exposants ont l'opportunité de développer davantage l'interaction dans un contexte de plus en plus difficile pour l'économie angolaise.

Selon le PCA, l'INAPEM a présenté à la plus grande bourse d'affaires du pays les principaux résultats obtenus à ce jour dans la mise en oeuvre de mesures visant à stimuler les petites, moyennes et grandes entreprises.

En conséquence, a-t-il dit, les produits inclus dans le service Made in Angola se distinguent, ainsi que la possibilité pour les micros et petites entreprises de se certifier en ligne, ce qui prenait entre quatre et cinq mois, mais peut maintenant c'est fait en 24 heures.

La FILDA est la plus grande vitrine de l'économie angolaise et de la production nationale, avec des exposants nationaux et étrangers. La 39ème édition de la foire se tient sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une surface de 144.000 mètres carrés, dont 42.000 sont des zones d'exposition récréatives.