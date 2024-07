Madagascar: Paris 2024 un tremplin pour la diplomatie sportive et rayonnement de la France

Depuis 7 ans, la France s'est mobilisée pour offrir des jeux audacieux, responsable, durable et résolument vert de l'histoire. Les millions de personnes athlètes, staff technique, arbitres, journalistes, officiels de délégation et supporters ne seront pas déçus.

« Terre de Jeux 2024 ». La France est exacte au rendez-vous dans quelques jours avec le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Depuis l'annonce de l'attribution de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, lors de la 131e session du CIO à Lima, au Pérou, le 13 septembre 2017, toute la machine a été mise en marche.

« Nous voulons organiser des jeux à la fois audacieux avec la cérémonie en pleine ville, des sites sportifs éphémères, inclusifs, responsables, solidaires, durables et résolument verts », a expliqué Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport auprès du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères. La France a mis le paquet et a mobilisé toutes les ressources humaines, techniques et financières pour offrir à la grande famille olympique, des jeux historiques.

La France a impliqué tous les réseaux diplomatiques avec 163 ambassades dans le monde, les communautés françaises expatriées. « Il ne s'agit pas uniquement des Jeux de Paris, mais, de tout le monde, c'est la raison pour laquelle nous impliquons toutes les communautés. Avec le label Terre de jeux 2024, nous avons responsabilisé toutes les ambassades de s'approprier la thématique sport qui a été un peu négligée dans le but de rapprocher les peuples. Un financement à hauteur de 3 millions d'euros a été alloué pour aider les clubs, la société civile, les fédérations », a continué Samuel Ducroquet.

%

29 pays africains.

Le pari de Paris est d'offrir des jeux spectaculaires ouverts à tout le monde et de toucher le plus de communautés. Vincent Pasquini est chargé de la Coopération internationale au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Nous avons misé sur la force symbolique des jeux olympiques et paralympiques et son pouvoir d'attraction. Nous allons maximiser la force de ce symbole, force des jeux pour un impact positif », a-t-il détaillé. Le continent africain n'était pas en reste en matière de coopération avec le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères sur le programme « Terre de jeux 2024 ».

29 pays africains ont bénéficié de financement dans la cadre du programme Paris 2024 dont Madagascar. L'Agence Française pour le Développement (AFD) a financé des projets qui ont permis d'accompagner, de financer la professionnalisation du monde sportif, d'apporter l'expertise française et de partage d'expérience. Les sportifs et la jeunesse malgache ont eu leur part à travers l'association Terre en Mêlées sur le projet de la pratique du rugby pour les filles.

« Le sport de par son impact sur la santé, l'éducation, l'inclusion et l'émancipation femmes et filles contribuent à l'atteinte des objectifs du développement durable », a indiqué Céline Gilquin, Responsable de la division Lien Social (pôles genre, inégalités, sport et culture) · AFD - Agence Française de Développement.

Les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 serviront de vitrine de la France au monde entier et surtout en matière d'organisation de grande compétition internationale responsable et durable.