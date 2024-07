Congo-Brazzaville: Appel à projet - L'Institut français lance un nouveau dispositif d'aide aux artistes

Ouvert depuis le 4 juillet dernier, l'appel à projet « AOCA 2025» va se clôturer le 30 octobre prochain.

Initié par l'Institut français, le dispositif d'aide à projet Appui aux opérateurs culturels en Afrique 2025 (AOCA) s'adresse aux compagnies et opérateurs culturels basés sur le continent africain, aux services de coopération et d'action culturelle, aux Instituts français, Alliances françaises et aux Centres culturels binationaux.

Cet appui financier permettra de soutenir la création et la diffusion des oeuvres, les tournées de spectacles vivants en Afrique mais également des festivals et grandes manifestations culturelles ayant lieu sur le continent en 2025 et ayant une dimension régionale. Par dimension régionale, il s'agit des projets impliquant plusieurs pays et partenaires du continent. Que ce soit à travers des festivals, des biennales ou des plateformes invitant des professionnels, collaborations et échanges artistiques de personnalités en provenance d'autres pays du continent.

Par ailleurs, l'appel à projet « AOCA 2025 » entend porter une attention particulière aux projets mettant en avant les jeunes générations, les scènes émergentes et les nouvelles pratiques artistiques dans le champ de la création contemporaine africaine. Egalement, aux projets valorisant une démarche écoresponsable, qui proposeront un temps long pour chacune de leurs dates dans le cadre de tournées par exemple : représentation; temps de rencontres; ateliers annexes; formations, etc. Les mobilités numériques feront aussi l'objet d'une attention particulière.

Au nombre des projets prioritaires en lien avec l'Appui aux opérateurs culturels en Afrique figurent aussi des projets attentifs aux questions de genre. Seront valorisés, les projets portés par des femmes opératrices de la culture, les projets mettant en avant les femmes artistes ou encore les projets encourageant la mixité et l'égalité des genres.

Pour ce qui est de l'aide en lien avec les tournées régionales, l'Institut français souligne que celle-ci concerne des projets d'artistes et de compagnies basées sur le continent africain dans les différents champs du spectacle vivant, de la musique, du cirque et des arts de la rue. « Pour bénéficier d'un soutien de l'Institut français, ces tournées doivent comporter plusieurs dates sur le continent, au moins 5 ou 6 dates dans un minimum de 3 pays », précise la structure culturelle.

Rappelons que les candidatures se font en ligne et le lien de candidature est disponible sur le site web de l'Institut français. Date limite de dépôt des dossiers, le 30 octobre prochain.