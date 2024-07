Cote d'Ivoire: Forum africain des transports - La deuxième édition se tiendra à Abidjan

Dans l'idée d'accélérer la connectivité des transports et de la logistique de manière durable, Abidjan abritera, du 18 au 19 septembre, la deuxième édition du forum africain sur les transports organisé par la Banque africaine de développement (Bad).

Cette rencontre de haut niveau connaitra la participation active des ministres et dirigeants africains oeuvrant dans le secteur des transports. Elle a pour thème « L'Afrique en mouvement, accélérer la connectivité des transports et de la logistique durable ».

Etayant les points saillants de cette réunion, le président de la Banque africaine de développement (Bad) a précisé que les participants discuteront des procédures d'installation des infrastructures résilientes en Afrique. « Cet évènement nous permettra de partager nos expériences, présenter nos projets et mettre en évidence les défis émergents dans le domaine des transports en Afrique », a déclaré Akinwumi Adesina, avant d'ajouter qu'il sera aussi une occasion pour les participants d'aborder plusieurs points, notamment ceux liés à l'exploration de solutions de transport durable afin d'améliorer la résilience et l'indépendance de ce secteur. Le développement des infrastructures en Afrique et les services de transport, a-t-il indiqué, devront répondre à un trafic multiplié par six et huit avec des demandes plus importantes dans les pays enclavés.

Selon les organisateurs, durant cette rencontre, les participants aborderont aussi des sujets critiques tels que la promotion d'une plus grande participation du secteur privé, les solutions intégrées en matière d'infrastructures et les mécanismes de financement innovants sans oublier les questions liées à la sécurité routière au niveau du continent.

« Le forum africain des transports 2024 présentera les principales initiatives de la Banque africaine de developpement dans le domaine des transports, notamment en ce qui concerne l'initiative sur les corridors régionaux, le programme d'entretien routier durable pour l'Afrique », a conclu le président de la Bad.