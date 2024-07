Ethiopie: Le MRO d'Ethiopian Airlines va développer ses capacités de maintenance et de réparation d'ATR pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Addis Abeba — Le fournisseur de maintenance et de formation de classe mondiale du groupe Ethiopians Airlines, Ethiopian MRO, et ATR, le leader des constructeurs d'avions régionaux, ont signé une lettre d'intention visant à développer la maintenance des avions ATR des services MRO éthiopiens. et les capacités de formation.

L'accord a été signé au Farnborough International Air Show 2024, à Farnborough, en Angleterre.

La coopération couvrirait le développement des capacités de maintenance du MRO éthiopien pour les types d'avions ATR et la création d'un stock local de pièces de rechange pour réduire le temps de réponse des opérateurs d'ATR dans la région, selon un communiqué de presse officiel d'ATR.

Avec ses vastes capacités de maintenance et de réparation d'avions, son réseau international pour une livraison fluide de pièces de rechange, ses multiples hubs à travers le continent et une université de formation aéronautique, Ethiopian MRO est un acteur clé du marché secondaire et le partenaire local idéal pour répondre aux besoins des les 36 compagnies aériennes exploitant 131 avions ATR en Afrique et au Moyen-Orient, ajoute le communiqué de presse.

Lors de la cérémonie de signature, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a dévoilé que ce partenariat s'aligne sur la vision du groupe Ethiopian Airlines de devenir une référence aéronautique de premier plan pour le continent africain et le Moyen-Orient.

%

Nous visons à partager notre expertise et à en faire bénéficier l'ensemble de la communauté aéronautique d'Afrique et du Moyen-Orient. Cette collaboration renforce le positionnement de l'Éthiopie en tant que hub clé, et le fait qu'un équipementier établi tel qu'ATR nous contacte pour tirer parti de nos capacités pour sa flotte et ses opérateurs témoigne de la reconnaissance que nous avons gagnée. »

Pour sa part, Nathalie Tarnaud Laude, Directrice Générale d'ATR, a indiqué : « Les investissements importants réalisés par l'Ethiopian MRO au cours des dernières années pour étendre ses installations, combinés à son engagement à développer ses capacités, constituent une opportunité opportune pour ATR de fournir un meilleur soutien à nos marchés africains. et les opérateurs du Moyen-Orient.

Elle s'est également dite convaincue que cette coopération contribuera à stimuler l'aviation régionale au niveau local et à libérer un nouveau potentiel de croissance pour ATR, a-t-elle déclaré, ajoutant que « nos opérateurs bénéficieront d'une qualité de service améliorée, de coûts de maintenance réduits, de temps d'arrêt réduits et d'émissions réduites grâce à la l'accompagnement d'un partenaire expérimenté et proche de leurs besoins.