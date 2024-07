Maroc: Le pays, sous la conduite de SM le Roi, se projette dans la modernité (Ancien président croate)

Zagreb — Le Maroc se projette, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans une ère de "modernité de l'État et de la société", a souligné l'ancien président de la République de Croatie, Ivo Josipovic.

Ces vingt-cinq dernières années "ont été marquées par la modernité de l'État et de la société. En témoignent l'amélioration substantielle des indices économiques et du niveau de vie de la population, une politique étrangère active et des réformes dans tous les secteurs", a indiqué M. Josipovic dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Parmi les nombreuses réalisations qui ont positionné le Maroc "de manière unique" en Afrique, M. Josipovic a cité la Constitution de 2011 et la consolidation de l'édifice démocratique, de la place de l'institution parlementaire et des droits de l'Homme. L'ancien Chef d'État croate a, en outre, insisté sur l'importance de la stabilité politique, de la diversité culturelle et des traditions dont se prévaut le Royaume, autant d'atouts qui favorisent un développement considérable du tourisme, a-t-il poursuivi.

Il a mis en exergue, d'autre part, la multitude de projets structurants à caractère économique, dont le complexe portuaire Tanger Med, l'un des plus grands en Méditerranée et en Afrique. Abordant les facteurs clés de la stabilité et du leadership du Royaume, M. Josipovic a cité la Vision Royale fondée sur "le dialogue, la tolérance religieuse et l'ouverture".

La promotion des valeurs démocratiques, des droits des femmes, de la liberté de la presse, ainsi que les réformes économiques et l'engagement en faveur du multilatéralisme "ont fait du Maroc l'un des partenaires les plus crédibles sur la scène internationale", a-t-il dit.