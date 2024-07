Maroc: État social - Une action Royale à grande portée humaniste

Rabat — Durant les 25 dernières années, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, la portée sociale a fortement marqué la marche de développement du Royaume.

Le Souverain a ainsi amorcé, dès Son accession au Trône, une philosophie de règne marquée par une politique volontariste s'appuyant sur des valeurs humanistes majeures : "Nous sommes déterminé à poursuivre, avec la grâce de Dieu, l'oeuvre de développement pour ton bien cher peuple, pour celui de toutes les couches sociales, particulièrement celles démunies dont la situation figure parmi nos préoccupations et que nous entourons de notre sollicitude et de notre affection", a dit SM le Roi dans Son premier discours à la Nation, le 30 juillet 1999.

Ce discours, prononcé le jour de l'intronisation du Souverain, a été suivi de réformes multidimensionnelles dédiées à l'édification d'un État social fort et inclusif, qui ont contribué à métamorphoser le visage du Royaume. Ces réformes placent le développement social et humain au coeur des projets structurants, dans l'objectif de réaliser une croissance économique durable. Elles sont suivies de près par les politiciens et analystes étrangers.

"Par ses efforts qui méritent d'être salués, le Maroc s'érige en modèle en matière d'inclusion, de lutte contre les inégalités et d'évolution vers des systèmes de protection sociale universelle", indique Li Junhua, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de l'ONU.

C'est dans cette optique de priorisation de la promotion sociale, notamment en ce qui concerne les catégories les plus défavorisées, que s'inscrit la création de la Fondation Mohammed V pour la solidarité qui, depuis 1999, oeuvre pour la dignité humaine à travers de nombreuses initiatives.

L'histoire retiendra la révision du Code de la famille (Moudawana), qui connaît aujourd'hui un nouveau processus de réforme, ainsi que le lancement de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Ce programme de développement majeur, amorcé par SM le Roi en 2005, a fait de la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale ses chevaux de bataille.

La dignité, la confiance des citoyens en eux et en l'avenir de leur pays, leur participation effective au diagnostic de leurs besoins et leur déclinaison en projets sont autant de valeurs qui animent cette initiative. Plus récemment, l'opérationnalisation du Nouveau Modèle de Développement a eu pour objectif de renforcer les bases d'un Maroc inclusif, qui offre opportunités et protection à tous et où le lien social est consolidé.

Dans un objectif d'efficacité et d'égalité, un Registre Social Unifié est mis en place en 2022. Aujourd'hui, le RSU liste plus de 5 millions de ménages, équivalant à 18 millions de Marocains. La vision Royale, par le biais de ce dispositif, est d'apporter une réponse efficace aux besoins des citoyens, de garantir un impact tangible et pérenne sur leur quotidien.

Si grande que soit l'ambition et si fort que soit l'engagement, le Maroc a dû, dans sa quête de renforcer son modèle de justice sociale, emprunter dans la sérénité un chemin long, parfois ardu, ajustant ses politiques publiques aux aléas et aux épreuves.

En 2020, année de la pandémie du Covid-19, le Maroc allait démontrer sa capacité à conforter ses valeurs d'entraide et de solidarité. Au plus fort d'une pandémie qui menaçait de détruire l'économie mondiale, SM le Roi a ordonné un déploiement progressif de la protection sociale, avec à la clé la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire. Des fonds conséquents ont été mobilisés, outre la mise sur pied d'un cadre juridique adéquat et la refonte structurelle du système de santé.

Dans la foulée, l'aide directe aux familles les plus démunies est venue conforter ce modèle sociétal avec l'octroi d'une allocation mensuelle aux familles éligibles. Le programme d'aide au logement est un autre levier du pacte social ciblant les personnes à faible revenu et la classe moyenne. Il prévoit, un apport financier au profit de tous les primo-acquéreurs résidant au Maroc ou à l'étranger. Ainsi, toutes ces réalisations accomplies sous le règne de SM le Roi Mohammed VI incarnent pleinement cette vision humaniste, qui guide le Maroc sur la voie du progrès, de l'équité et de l'inclusivité.