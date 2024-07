Maroc: Fête du Trône - Des progrès immenses réalisés sous l'impulsion de SM le Roi (Vice-président de la BM pour la région MENA)

Rabat — Le Maroc réalise des progrès immenses sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un Souverain fortement engagé pour l'amélioration des conditions de vie de Son peuple, a affirmé le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione.

"La pauvreté a fortement reculé, l'électrification a progressé et l'espérance de vie a augmenté (...) Cela témoigne de l'engagement du Souverain à améliorer les conditions de vie de la population", a dit M. Dione, dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Relevant que le Nouveau Modèle de Développement du Royaume a ouvert la voie à des progrès encore plus importants, il a soutenu que les réformes menées dans le domaine des infrastructures routières, aériennes, portuaires et industrielles stimulent l'investissement et positionnent le Maroc en tant que hub régional et acteur majeur du développement de l'Afrique.

Il a ainsi mis l'accent sur "la dynamique d'investissement considérable" que connaît le Maroc, ces dernières années, avec une croissance significative des investissements directs étrangers, estimant que la dynamique que connaissent des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique a renforcé l'engagement du Royaume à améliorer sa production manufacturière locale.

%

M. Dione a, par ailleurs, fait remarquer que le Maroc a démontré, ces dernières années, sa résilience face aux crises, en ressortant à chaque fois plus fort avec l'implémentation de réformes stratégiques.

Il a, dans ce cadre, cité notamment la mise en place d'une stratégie de relance ambitieuse, mobilisant des ressources substantielles pour soutenir l'économie et le lancement de réformes structurelles pour renforcer la résilience sociale et économique au lendemain de la pandémie du Covid-19.

"En réponse au séisme du 8 septembre 2023, nous avons également été témoins de la réaction rapide des autorités, y compris dans la conception de plans de développement de grande envergure, et d'un élan de solidarité à travers le pays et le monde", a-t-il rappelé.

Quant aux réformes sociales, M. Dione a noté qu'elles sont une priorité pour le Maroc et figurent parmi les réformes les plus "ambitieuses" en cours dans les pays à revenu intermédiaire et ce, à l'échelle mondiale.