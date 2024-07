Sénégal: Secteur du BTP - El Hadji Malick Ndiaye annonce la fin de l'importation des produits de non qualité

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a annoncé, hier mardi, que le gouvernement ne tolérera plus l'importation des produits qui ne remplissent pas les critères de qualité.

El Hadji Malick Ndiaye, qui présidait mardi un atelier d'échange et de partage sur le nouveau référentiel d'homologation du fer à béton et autres produits utilisés dans le domaine du BTP, organisé par le Laboratoire national de référence des Bâtiments et travaux publics (LRN-BTP), est parti du constat que beaucoup que problèmes notés avec les infrastructures du BTP de manière générale, émanent de la non qualité du matériel utilisé dans le cadre des travaux publics.

Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et aérien a présidé hier, mardi 23 juillet 2024, l'atelier d'échange et de partage sur le nouveau référentiel d'homologation du fer à béton et autres produits utilisés dans ce domaine, organisé par le Laboratoire national de référence des Bâtiments et travaux publics (LRN-BTP).

«L'activité s'inscrit dans la démarche qualité du gouvernement. Comme vous pouvez le noter, nous avons beaucoup de problèmes avec les infrastructures de manière générale, le BTP, et souvent ces problèmes émanent de la non qualité du matériel utilisé, que ça soit le fer, le granulat, entre autres», a indiqué, hier mardi, face à la presse, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens.

%

Ce qui nécessite le lancement, à travers le LRN-BTP, d'un référentiel d'homologation des laboratoires qui vont désormais certifier ces produits-là que ça soit sur le plan des importations, mais aussi sur la fabrication locale. De ce fait, annonce El Hadji Malick Ndiaye, «A partir de ce moment nous ne toléreront plus en tout cas de l'importation des produits qui ne remplissent pas les critères de qualité : la longueur, le diamètre entre autres mais aussi au niveau de la fabrication locale, nous allons faire pareil pour nous assurer que désormais dans les constructions, nous allons bien sûr utiliser d'autres produits de qualité parce qu'il y va de la vie des Sénégalais.»

PLUS DE 1400 BATIMENTS MENACES DE RUINE DONT 627 A DAKAR

Le ministre en veut pour preuve la situation inquiétante des bâtiments ou édifices en état de délabrement avancé au Sénégal : «vous notez plus de 1400 de bâtiments qui sont en menace de ruine. Et rien qu'à Dakar, nous pouvons noter plus de 627 bâtiments ou édifices publics qui aujourd'hui sont menacés de ruine. Donc, nous ne pouvons pas continuer à observer cela. Il faut anticiper», a annoncé El Hadji Malick Ndiaye. Avant d'ajouter : «On a beaucoup de projets en cours ou bien à venir comme les 300.000 logements, entre autres... Il faut dès à présent nous assurer que la qualité sera au rendez-vous ; mais aussi le respect des normes sera au rendez-vous.»

En ce sens, il a invité tous les acteurs à, non seulement, s'approprier de l'outil d'homologation LNR-BTP, mais aussi à faire appel aux laboratoires. De même, lance-t-il, «nous invitons tous les acteurs à s'orienter vers cette démarche qualité là, en allant voir les laboratoires notamment LNR-BTP pour être sûr qu'ils sont en droite ligne avec l'objectif et la vision de l'Etat sur ce domaine», a conclu le ministre des Infrastructures.