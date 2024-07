Cote d'Ivoire: Exploitation pétrolière- Une autre étape majeure dans la phase 2 du projet Baleine

Eni a annoncé aujourd'hui 24 Juillet 2024 à Dubaï la tenue de la cérémonie de baptême de l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso) Petrojarl Kong et l'unité flottante de stockage et de déchargement (Fso) Yamoussoukro. Les deux navires permettront d'augmenter considérablement la production du champ Baleine, situé au large de la Côte d'Ivoire, la plus grande découverte jamais réalisée dans le pays. A appris allafrica.com de sources officielles à Abidjan.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, de la directrice générale de Petroci, Fatoumata Sanogo, et du directeur général des ressources naturelles d'Eni, Guido Brusco.

Avec le baptême des navires, la phase 2 du projet Baleine bat son plein, conformément au calendrier record de la phase 1. Après seulement 12 mois sur le site dans un environnement de marché difficile, les unités remises à neuf se préparent à mettre le cap sur la Côte d'Ivoire, où elles seront ancrées à environ 50 km de la côte, aux côtés du Fpso Baleine qui est entré en service en août 2023.

La source ajoute qu'avec le démarrage de la phase 2, prévu pour décembre 2024, la production totale du champ Baleine passera à 60 000 barils de pétrole par jour et à 70 millions de pieds cubes de gaz associé (équivalent à 2 millions de mètres cubes de gaz associé), ce qui augmentera considérablement la production actuelle.

Le projet Baleine renforce le rôle de la Côte d'Ivoire sur le marché régional et international de l'énergie.

En outre, grâce à l'adoption de technologies de pointe et d'initiatives à la pointe de l'industrie conçues en collaboration avec les institutions et déjà en cours, il s'agira du premier développement Upstream (Scope 1 et 2) à émissions nettes nulles sur le continent africain.

Cette multinationale opère en Côte d'Ivoire depuis 2015, avec une production d'environ 22 000 barils d'équivalent pétrole par jour et une participation dans six blocs en eaux profondes ivoiriennes : CI-101, CI-205, CI-401, CI-501, CI-801 et CI- 802, tous avec le même partenaire Petroci Holding. La société est active dans le pays avec des initiatives allant de la production d'hydrocarbures à la production d'huile végétale pour le bioraffinage, ainsi que des projets visant à améliorer l'accès à la santé, à l'éducation et à la formation, contribuant ainsi au développement économique, social et énergétique du pays.

Légende photo : Une vue des flottantes de production, de stockage et de déchargement (Photo : Bmafoumgbé)