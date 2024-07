Sénégal: Forum d'échange 'xalatou ndaw yi' (opinions des jeunes) - Des jeunes de Matam exposent leurs attentes et recommandations

A travers un forum d'échange dénommé "Xalatou ndaw yi" (opinions des jeunes), tenu le week-end au niveau du Conseil départemental de Matam, des jeunes de la région se sont prononcés, sans langue de bois, sur les questions touchant leur implication dans les violences électorales, le chômage, l'émigration irrégulière.

L'atelier dont l'objectif vise la cohésion sociale autour de la zone transfrontalière Sénégal, Mauritanie et Mali, ('électeurs qui traversent la frontière pour venir voter source de violence électorale'), a été un cadre d'écoute des jeunes et de renforcement de la citoyenneté mais également pour recueillir leurs préoccupations, aspirations et recommandations concernant le développement de leur terroir.

Entre autres attentes, de l'avis d'Ahmadou El Bachir Seck, Program-manager au National Democratic Institute (NDI), qui s'inscrivent bien dans «l'Objectif 2 du Programme Nietti Election (USAID Election Support Program), initié par l'organisation à but non lucratif NDI, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement international (PNUD) et l'ONG 3-D (Décentralisation, Droits humains, Développement local), dont la motivation est de donner la parole aux jeunes dans leur diversité et de faire entendre leurs voix dans la construction du Sénégal de demain».

Un cadre d'expression qui a réuni une cinquantaine de participants, parmi lesquels : des partis politiques, des membres des mouvements citoyens et organisations de la société civile, des jeunes évoluant dans le secteur informel, Jakartamen et migrants clandestins retournés (...). En plus, des jeunesses des mouvements citoyens, organisations de la société civile, organisations féminines, organisations de promotion et de défense des personnes handicapées, des jeunes professionnels des médias et des jeunes des musiques urbaines...

Devant les partenaires au développement, les séminaristes se sont exprimés sur le contexte politique et électoral du pays, sur les enjeux sociétaux ainsi que les défis économiques majeurs, en soulevant plusieurs préoccupations. Ce qui a permis, au niveau des plénières, de discuter et d'échanger sur les scènes de violences électorales constatées lors des élections passées, l'embrigadement des jeunes comme bras armés durant les campagnes électorales, et d'autres sujets comme la situation des conducteurs de moto Jakarta, le chômage endémique des jeunes, la question des diplômés sans emploi et l'émigration clandestine.

Une kyrielle de préoccupations face auxquelles les jeunes, qui se sont «engagés à ne plus verser dans la violence lors des élections», ont formulé des recommandations. A cet égard, les réflexions demandent de renforcer la fixation des jeunes dans leur terroir en développant le secteur primaire et de mettre en place des centres de formation en rapport avec les métiers des mines et l'insertion après la formation. En plus de solliciter l'octroi des financements aux porteurs de projets viables, les jeunes demandent d'organiser et encadrer les conducteurs de motos-taxis Jakarta, pour les formaliser.

Pour Ies questions d'emploi et d'encadrement, les jeunes plaident le renforcement de capacité en leadership et la culture entrepreneuriale. Entre autres recommandations, en plus de la formation à l'auto emploi qui peut éviter aux jeunes «d'opter pour l'émigration clandestine».