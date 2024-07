Maroc: Le payset Côte d'Ivoire saluent hautement leur partenariat stratégique et leur coopération bilatérale

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue ivoirien, M. Kacou Houadja Léon Adom, ont réaffirmé, mercredi à Rabat, la volonté partagée des deux pays de faire des relations de partenariat stratégique maroco-ivoirien un modèle exceptionnel de coopération interafricaine, fondée sur les valeurs de solidarité, d'échange, de confiance et de partage.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre bilatérale entre MM. Bourita et Léon Adom, les deux ministres se sont félicités de l'excellence des liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent les deux pays, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de Son Frère, Son Excellence le Président Alassane Ouattara.

Dans ce sens, ils se sont également félicités des grandes avancées réalisées dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, illustré par de nombreuses visites Royales de Sa Majesté le Roi à Abidjan, et le lancement de plusieurs projets dans divers secteurs tels que l'infrastructure, la pêche, l'habitat, la santé, l'agriculture et le développement humain, ce qui reflète la place particulière qu'occupe ce pays frère dans le cœur de Sa Majesté le Roi.

A cet égard, les deux ministres ont invité les secteurs privés des deux pays à contribuer à la dynamisation et au renforcement des échanges économiques et des partenariats via la réactivation des mécanismes prévus au titre du Groupe d'impulsion économique (GIE), en vue d'insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale dans les secteurs d'intérêt commun.

Ils se sont réjouis de l'état d'avancement des travaux et des infrastructures réalisés dans le cadre du projet de réhabilitation de la baie de Cocody, à Abidjan, qui avait été lancé par SM le Roi Mohammed VI et Son Frère Son Excellence le Président Alassane Ouattara, en 2014.

Les deux parties ont, en outre, réitéré l'importance de la mise en place d'un mécanisme de suivi ainsi que d'une coopération opérationnelle, mutuellement avantageuse, entre les infrastructures portuaires des deux pays, particulièrement entre Tanger-Med et le port d'Abidjan ainsi que le nouveau port de Dakhla Atlantique.

Abordant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux ministres ont relevé avec satisfaction leur convergence de vues sur les différentes questions évoquées.

Ils ont salué les efforts constants déployés par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et par la République de Côte d'Ivoire avec la nouvelle impulsion du Président, Son Excellence Alassane Ouattara, en faveur de la paix et du développement du continent africain.