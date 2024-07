Cameroun: Action humanitaire - AGL Cameroun au chevet des hôpitaux de district de Bogo et de Pette

Le 22 juillet 2024, Africa Global Logistics (AGL) Cameroun a fait un important don d'équipements médicaux, de médicaments et de matériels d'hygiène aux hôpitaux de district de Bogo et Petté, situés à 40 km de Maroua, chef- lieu de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun.

La cérémonie de remise du don s'est tenue à l'hôpital de district de Bogo en présence du Ministre de la Santé Publique, Malachie Manaouda. Ce don, destiné aux populations locales, comprend 179 colis, dont 131 cartons d'équipements médicaux et de médicaments pour lutter contre le paludisme, la typhoïde, l'hépatite, la malnutrition, etc.

Il s'agit pour d'AGL de contribuer à améliorer significativement les conditions de prise en charge des patients. En effet, l'hôpital de district de Bogo est l'une des seules structures sanitaires de la circonscription disposant d'un plateau technique adéquat. Il accueille non seulement les patients de toutes les localités de cette unité administrative, mais aussi ceux des arrondissements voisins, notamment Petté, Moulvoudaye, Maga et même Maroua.

Un geste que la population de Bogo en général a apprécié à sa juste valeur. Pour le chef du centre de sante Mme Kidwang née Fatimé Kote, « Nous saluons cette action d'AGL Cameroun et exprimons notre profonde reconnaissance pour ce don généreux en faveur des populations démunies de Bogo et Petté. Ces dons arrivent à point nommé, car ils permettront de mieux prendre en charge les malades souffrant de pathologies dont les traitements sont coûteux. »

Pour Serge Agnero, Directeur Régional Golfe d'Africa Global Logistics « À travers cette action réalisée en cohérence avec les valeurs de solidarité du Groupe AGL, nous témoignons de notre engagement à contribuer à freiner les maladies telles que la malnutrition, le paludisme, la typhoïde, le diabète et l'hypertension artérielle qui sévissent dans cette région du pays.»

Manaouda Malachie, le Ministre de la Santé Publique du Cameroun « salue la quantité et la qualité des équipements offerts. Les hôpitaux de Bogo et Petté sont désormais mieux équipés pour répondre efficacement aux besoins des populations locales. AGL fait ainsi partie des rares entreprises privées qui accompagnent le gouvernement en encourageant le secteur de la santé et le personnel médical. Ce geste de coeur de AGL est à féliciter »

À propos d'Africa Global Logistics Cameroun

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L'entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec une expertise développée depuis plus d'un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays dont 3000 au Cameroun, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l'ambition de contribuer durablement à la transformation de l'Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.