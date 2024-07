Il a considéré que les coupures d'eau et l'alibi de la pénurie avancé n'ont pas de sens dans la mesure où les barrages disposent de quantités importantes d'eau potable, promettant dans le même sillage de résoudre le problème de la panne au niveau du barrage de Barbara depuis des années et de sa reconnexion au système de distribution de l'eau.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué hier lundi 22 juillet, une visite inopinée dans la délégation de Fernana, dans le gouvernorat de Jendouba, où il a pris connaissance de l'état des ressources hydriques dans la région, considérée comme un réservoir important d'eau en Tunisie, grâce au nombre important de barrages de collecte et de stockage d'eau. Le Chef de l'Etat a ainsi visité les barrages de Bouhertma et de Barbara, où il a été informé de leur état en termes de quantités d'eau stockées et a recommandé la nécessité de poursuivre la politique de rationalisation de la consommation d'eau et de prendre en compte les changements climatiques auxquels le monde est confronté. Le Chef de l'Etat a indiqué qu'il n'est pas normal que les citoyens souffrent de la soif alors qu'ils sont entourés de barrages, accusant des parties d'être derrière cette crise, notamment en cette période précise.

Il a considéré que les coupures d'eau et l'alibi de la pénurie avancé n'ont pas de sens dans la mesure où les barrages disposent de quantités importantes d'eau potable et promettant dans le même sillage de résoudre le problème de la panne au niveau du barrage de Barbara depuis des années et de sa reconnexion au système de distribution de l'eau. Il est à noter qu'au moment où nous mettions sous presse, la visite du Chef de l'Etat se poursuivait, notamment au centre de Jendouba, pour s'enquérir des préoccupations des citoyens dans cette ville. On croit savoir aussi que le Chef de l'Etat s'est dirigé vers Sousse et Mahdia pour une visite de terrain. Nous y reviendrons.