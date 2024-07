Ethiopie: Les rapatriés à Amba Midrina et Maitebri ont confirmé une vie paisible après leur retour.

Addis Abeba — Les habitants d'Amba Midrina et Maitebri ont exprimé leur bonheur après leur retour d'une vie difficile dans les refuges et installés dans leurs localités.

Le colonel Dereje Kumsa, commandant adjoint du 501e Corps, a confirmé que les rapatriés ont commencé à mener une vie normale. Les rapatriés ont participé à des activités de développement après leur retour, a dévoilé le commandant adjoint. Parmi les résidents, Shambel Gebreyesus et Atiklti Birhane qui s'étaient réfugiés à Shire ont décrit la vie difficile qu'ils ont vécue pendant plus de deux ans. Grâce aux efforts conjoints des Forces de défense nationale (NDF), des responsables des régions d'Amhara et de Tigray et de la communauté au sens large, le conflit dans ces zones a pris fin, selon les habitants.

Ainsi, Amba Midrina et Maitebri et d'autres zones adjacentes ont désormais accueilli de nombreux rapatriés suite au retour à la normale, ont indiqué les habitants. Les résidents ont ajouté que toutes les personnes déplacées internes rentrent chez elles et reprennent leur vie normale et les interactions sociales sont progressivement rétablies. Amleset Berhem, une habitante de la ville de Maitebri, a exprimé son soulagement à la fin de ces temps difficiles.

Elle a décrit un sentiment renouvelé de bonheur et a remercié les membres des Forces de défense nationale pour leur rôle dans le rétablissement de la paix. À leur retour dans leurs villages d'origine, les anciens déplacés internes ont également exprimé leur gratitude à la communauté locale pour son accueil chaleureux. Les rapatriés ont lancé un appel au soutien continu du gouvernement et de la communauté jusqu'à ce que leur vie redevienne stable.

%

Le colonel Dereje Kumsa, commandant adjoint du 501e corps du commandement du Nord-Ouest, a rapporté que les civils déplacés sont retournés dans leurs villages et sont en train de reconstruire leur vie.

Le colonel a également assuré que les forces de défense nationale continueront à donner la priorité à la paix et à la sécurité dans la région.

On rappelle que le commandant adjoint du commandement du Nord-Ouest, le général de division Mesle Belete, a confirmé que plus de 10 000 citoyens déplacés des trois districts de Telemt pendant la guerre dans le nord de l'Éthiopie sont retournés dans leurs villages d'origine.