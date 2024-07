Ethiopie: Le collège de guerre de la défense s'engage à renforcer la diplomatie éthiopienne en dispensant une formation aux pays voisins.

Addis Abeba — Le collège de guerre de la défense d'Éthiopie s'efforce de se donner les moyens de former des dirigeants stratégiques des forces de défense de l'Éthiopie et de la région de l'Afrique de l'Est dans son ensemble, a déclaré le commandant en chef du Defence War College, le général de brigade Bulti. dit Tadesse.

Le collège a organisé un atelier pour discuter de ses réalisations et de ses défis avec les parties prenantes.

Le commandant en chef du collège de guerre de la Défense, le général de brigade Bulti Tadesse a informé les parties prenantes des activités, des réalisations et des défis de l'École de guerre au cours des cinq dernières années.

Il a souligné le rôle essentiel joué par le collège pour renforcer la capacité de leadership stratégique des forces de défense éthiopiennes.

En outre, le collège s'efforce de renforcer les relations diplomatiques avec les pays voisins comme le Soudan du Sud, le Kenya, l'Ouganda et d'autres en proposant des cours de formation à leurs chefs militaires, a-t-il noté.

Il a noté que l'École de guerre propose des cours de courte et de longue durée ainsi que des programmes de maîtrise et de diplôme réguliers dans les domaines du leadership stratégique, de la sécurité nationale, du professionnalisme militaire, des relations internationales, de la politique étrangère et de la diplomatie.

Le collège dispense également des formations dans les domaines de l'analyse des menaces internes et régionales, de la résolution des conflits, du renseignement militaire et de la géopolitique, entre autres sujets clés liés à la défense.

Il a également souligné la nécessité d'une forte collaboration des parties prenantes pour renforcer davantage le collège.

Le chef du département principal d'ingénierie des forces de défense nationale éthiopiennes, le lieutenant-général Desta Abchie du commandement du génie de la défense, a pour sa part salué les réalisations et les contributions de l'école de guerre en matière de professionnalisme militaire et de leadership stratégique des forces de défense.

Le Collège est l'une des institutions clés qui joue un rôle central en matière de professionnalisme militaire et de leadership militaire influent, a-t-il ajouté.

Le collège de guerre de la défense, opérationnel depuis octobre 2019 en tant que premier institut d'études et de recherche en matière de sécurité stratégique de haut niveau en Éthiopie, a pour vision de devenir le centre d'excellence préféré de l'Afrique sur les questions de sécurité stratégique d'ici 2033.