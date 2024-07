Le débit des eaux dans le canal Tunis-Medjerda étant normal, ce qui confirme les interventions humaines survenues dans certaines régions de la République et les actes prémédités, orchestrés par des réseaux criminels qui abîment les réseaux de distribution d'eau, ainsi que les centrales électriques.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, hier, mardi à l'aube, une visite au barrage de Nebhana au gouvernorat de Kairouan, indique un communiqué de la Présidence de la République. Un Barrage qui n'a pas été entretenu depuis 1969, ce qui l'a rendu tout à fait inexploitable, outre les forfaits des réseaux criminels sur place qui détruisent les conduites de distribution de l'eau.

Le Chef de l'Etat s'est, ensuite, rendu dans la délégation de Menzel Harb, gouvernorat de Monastir qui enregistre, avec les gouvernorats avoisinants, une recrudescence du phénomène de coupure de l'eau.

Saïed a mis en garde : «La coupure de l'eau de manière systématique et préméditée constitue un crime contre le peuple et touche, également, à la sécurité nationale», ajoutant : «Les auteurs de ces opérations criminelles et ceux qui les ont exécutées ne seront pas à l'abri de la reddition des comptes et des sanctions».

Il s'est également déplacé, hier matin, à la région de Grombalia (Gouvernorat de Nabeul) où il a constaté que «le débit des eaux dans le canal Tunis-Medjerda est normal, ce qui confirme les interventions physiques survenues dans certaines régions de la République et les actes prémédités, orchestrés par des réseaux criminels qui abîment les réseaux de distribution de l'eau, ainsi que les centrales électriques». Saïed a répété que «l'Etat ne restera pas les bras croisés face aux planificateurs et exécutants de tels crimes qui privent les citoyens de leurs droits les plus élémentaires dont l'accès à l'eau».

Les coupures d'eau sont un non-sens

Le Président de la République avait effectué, lundi après-midi, une visite au gouvernorat de Jendouba où il a pris connaissance de l'évolution de la situation des ressources hydriques dans la région.

Aux barrages de «Bouhertma» et de «Barbara», le Président Saïed a rencontré des responsables et des citoyens et écouté leurs doléances relatives aux perturbations récurrentes dans la distribution de l'eau potable dans la région.

Il est aberrant que les habitants de la région souffrent de soif, alors qu'ils sont entourés de barrages, a déclaré le président, accusant «des parties» qui se cachent derrière ces coupures d'eau volontaires, notamment «au cours de cette période».

Pour le Président de la République, les coupures d'eau sont «un non-sens» surtout «en présence de barrages qui stockent de grandes quantités d'eau douce».

Le Président Saïed s'est engagé à intervenir dans les plus brefs délais pour résoudre cette question et exiger des parties intervenantes à oeuvrer au plus vite en vue de trouver des solutions efficaces aux dysfonctionnements enregistrés depuis des années, précisément, au niveau du barrage de «Barbara».