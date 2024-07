Afrique de l'Ouest: Bourse - Faibles transactions enregistrées ce mercredi 24 juillet 2024 à la BRVM.

De faibles transactions ont été enregistrées à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 24 juillet 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM).

Ces transactions se sont en effet établies à 266,309 millions FCFA alors qu'elles se situaient à 456,615 millions FCFA la veille et 948,420 millions FCFA le lundi 22 juillet 2024. Il faut noter qu'en moyenne les transactions opérées au niveau de la BRVM tournent autour du milliard FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 50,274 milliards FCFA, se situant à 8 870,918 milliards FCFA contre 8 820,644 milliards FCFA le mardi 23 juillet 2024.

Celle du marché obligataire est en baisse de 14,187 milliards, passant de 10 422,293 milliards FCFA la veille à 10 408,106 milliards FCFA ce mercredi 24 juillet 2024.

L 'indice BRVM composite a enregistré une hausse de 0,57% à 238,45 points contre 237,10 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une progression de 0,62% à 119,33 points contre 118,60 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en légère baisse de 0,05% à 112,06 points contre 112,12 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 095 FCFA), Total Sénégal (plus 4,51% à 2 200 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 13 000 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 1,58% à 3 860 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 1,24% à 2 045 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (moins 3,67% à 5 780FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,43% à 6 890 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 720 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 1,27% à 775 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,01% à 490 FCFA).