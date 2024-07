Tunisie: Le CA aurait trouvé son leader - David Bettoni marque son territoire

Les premiers mots ambitieux de coach David Bettoni lors de sa présentation au grand public ont été de « faire revenir le CA, là où il le mérite, à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire au sommet ».

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nourrit de grandes ambitions pour le CA et semble parfaitement au courant de la particularité d'un club dont les fans vivent de passion et d'émotions. Bettoni, intime et compagnon de route d'un certain. Zineddine Zidane, semble donc vouloir relever le défi de l'hyper motivation et de la pression permanente, cette arme à double tranchant que l'on doit apprivoiser et en faire un atout. Bref, tout faire pour ne pas céder à cette charge indissociable du football de haut niveau avec cette visibilité à l'extrême, cette adrénaline les jours de matchs.

Pour une philosophie d'épanouissement

Aujourd'hui donc, si la signature de Bettoni au CA a pu surprendre, l'on tire notre chapeau aux décideurs clubistes d'avoir convaincu un coach réputé et coté. C'est donc un joli coup réussi avec la signature de l'entraîneur français, reste maintenant à lui donner les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire renforcer le groupe de joueurs de valeur.

Le CA entame donc un nouveau cycle, un projet « up to date » en passe d'être mené à bien grâce à la manne de l'actuel sponsor américain qui ne lésinerait pas sur les moyens. Quant au coach intronisé, il a tout de ce qu'on recherchait, une philosophie d'épanouissement et de gagneur, de l'ambition, du professionnalisme et la personnalité d'un leader.

Pour compléter ce portrait, le nouvel entraîneur clubiste s'est pour sa part présenté comme mordu de ballon rond, une personne qui vit le foot de façon exagérée, tel un certain Abdelhak Ben Chikha lors de son inoubliable passage au CA. Volet communication et message véhiculé aux joueurs à présent, comme noté lors de sa prise de contact avec le groupe, il n'y a jamais de clair-obscur (dixit Bettoni), un coach qui s'attelle à transmettre sa ligne de conduite aux joueurs, des compétiteurs auxquels il demande d'évoluer avec courage sur le rectangle vert, à prendre du plaisir autant que d'en procurer aux fans et à faire les choses sérieusement.

Identité de jeu

Le CA s'apprête donc à changer drastiquement, ce qui ne serait pas illogique après une saison terminée à une triste place au play-off. Certes, les fans ne demandent pas (du moins pas encore) à leurs préférés de décrocher la lune, mais si à l'impossible nul n'est tenu, ils devront s'accrocher à se réinventer parfois et à se montrer coriaces et tenaces. Avec Bettoni, gageons qu'il fera tout pour construire une équipe qui aura une identité, pour peu qu'on lui laisse le temps de jeter les bases, assembler et harmoniser ce qui doit l'être.

Au CA, il y a besoin d'un changement très profond. Bref, il faut de très bons joueurs, mais aussi de bonnes personnes avec des comportements exemplaires. Ça s'appelle la discipline et cela revient à respecter des règles de conduite que l'on s'impose avant tout. Au Club Africain, dans l'optique des trois coups de la compétition, le premier objectif, c'est de rendre fiers les gens qui viennent au stade. Après, il y aura des objectifs de jeu et de résultats. Mais le premier, c'est celui-là. Sans lui, tu n'atteins pas les autres...