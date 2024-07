Tunisie: M. Mohamed Jouili, sociologue - «Retrouver son bien-être requiert parfois l'appui d'un coach de vie»

Ils poussent comme des champignons ! Les coachs de vie envahissent les réseaux sociaux, interfèrent avec les internautes et livrent leurs prospectus salutaires tous azimuts ! Le phénomène du coaching de vie avance à pas de géant, sur fond de demande croissante, voire insistante. Il s'agit d'une spécialité d'appui et de réconfort qui vient en réponse favorable à un besoin psychologique, sociétal, émotionnel et relationnel de plus en plus significatif.

Pour mieux comprendre ce phénomène et en cerner les contours, nous avons demandé l'avis de Mohamed Jouili, sociologue, qui a eu l'amabilité de répondre à nos trois questions. Entretien.

Pourquoi le coaching de vie se développe- t-il de plus en plus dans notre société ?

L'émergence de cette spécialité connote une véritable crise émotionnelle, relationnelle et une baisse considérable de l'estime de soi dont l'individu est la proie. Il faut dire que, suite au déclin du sociétal, nous observons une société d'individus. L'individualisme prend le dessus. L'individu se trouve complètement dépourvu du coaching social ou sociétal --lequel était assuré par la société, la culture et l'éducation --qui lui apportait les bases du comportement au sein de la communauté. Du coup, il se retrouve dans une société de consommation et de concurrence. Son individualisme, il le vit avec beaucoup d'incertitude.

%

Pour se sauver de cet état d'incertitude, à quoi -- sinon à qui --recourt l'individu ?

Il recourt aux techniques de soi. Nous désignons par techniques de soi les interventions subjectives, à même d'aider l'individu à surmonter sa crise émotionnelle et relationnelle, à rétablir son estime de soi et à apprendre à mieux se comporter tant avec soi-même qu'avec autrui.

Les techniques précitées démarrent ainsi avec un coaching individuel, que l'individu tend à s'auto-garantir à travers plusieurs méthodes dont le fait de faire du sport, le body language et le body support. En procédant ainsi, l'individu choisit les éléments les mieux appropriés à son état d'incertitude pour bien le surmonter. Ainsi, il fait ses choix dans l'optique de créer et de valoriser son propre monde à lui et d'arracher une place dans une société à dominante concurrentielle, consommatrice et où les inégalités sociales s'avèrent être recouvertes d'inégalités narcissiques. Retrouver son bien-être dans cette sphère concurrentielle et narcissique exige, parfois, de requérir l'appui d'un coach de vie.

Pourquoi le rôle du coach de vie est-il tant requis, en dépit des efforts fournis par l'individu ?

Parce que le coaching constitue un élément intrinsèque à tout un circuit, tout un système de valorisation de soi. Il est important de savoir mieux se positionner grâce aux techniques de soi, mais aussi par le biais du culte de la performance.

Pour répondre savamment aux questions : «Qui suis-je ? Comment dois-je me comporter dans la société ? Comment y arracher ma place ? », tout en étant parfaitement conscient des inégalités narcissiques, l'individu se trouve dans l'obligation de recourir aux coachs de vie, sinon de rechercher, par lui-même, des connaissances via internet.

Encore faut-il souligner qu'avant, seuls les psychologues, les psychiatres et les psychothérapeutes détenaient l'exclusivité d'apporter cet appui à l'individu. Or, la corrélation entre l'appui psychologique et la notion de folie tient encore surtout chez les personnes simples d'esprit. Ces dernières saisissent souvent mal les consignes du spécialiste qui opte, généralement, pour un discours scientifique inintelligible.

En revanche, les coachs de vie, eux, savent parfaitement choisir les paroles les plus simples à comprendre et les conseils les plus utiles. L'écart entre le simple citoyen et le coach de vie est minime, en comparaison de celui qui sépare le citoyen simple du psy. L'appui s'avère être ainsi garanti et immanquablement rassurant. Il est grandement plus accessible, surtout à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, certains coachs de vie ont leurs propres publics !