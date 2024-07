Tunisie: Cinéma et ART vidéo au line-up des «écrans de Hammamet » du 5 au 11 août 2024

TUNIS — Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, a dévoilé la programmation détaillée de la manifestation « Les écrans de Hammamet » prévue du 5 au 11 août 2024 en marge de la 58ème édition du Festival international de Hammamet.

Organisé à l'occasion de la célébration cette année du 60ème anniversaire de la création du festival international de Hammamet et du Théâtre de plein air de Hammamet, cet événement se tient à l'initiative du CCIH de Hammamet et du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI). La manifestation s'intéresse au cinéma et à l'art vidéo en mettant en lumière la production cinématographique à petit budget et les nouvelles tendances du secteur, a annoncé le festival de Hammamet qui se déroule du 5 juillet au 3 août 2024.

Huit courts métrages d'une durée de 2 à 5 minutes seront réalisés avec des téléphones portables par les candidats sélectionnés au concours « Mobile Movie » ouvert aux diplômés des Ecoles de cinéma et de l'audiovisuel et aux amateurs de cinéma. L'idée de ce concours et de rechercher des idées de récits qui tentent de saisir l'essence des expériences humaines, qu'elles soient joyeuses, poignantes, inspirantes ou introspectives, ayant lieu autour du festival de Hammamet.

Placé sous la direction artistique du réalisateur Ibrahim Letaief, Mobile Movie « constitue ainsi le premier festival de films réalisés avec des smartphones en Tunisie », a annoncé le festival. Les courts seront axés sur les 60ème anniversaire de création du Théâtre de Hammamet et les coulisses de la 58ème édition du Festival International de Hammamet. Les participants bénéficient d'un encadrement professionnel dans le cadre d'un atelier qui vise à développer les scénarios et de préparer les productions.

Trois prix seront décernés par un jury spécial aux trois meilleurs films de « Mobile Movie » choisis par le vote du public. La liste des lauréats sera annoncée lors de la soirée de clôture des « Ecrans de Hammamet ». Six oeuvres d'art vidéo produites par de jeunes artistes et réalisateurs feront l'objet d'une exposition qui s'intitule « Frame » dont l'inauguration est prévu le 6 août, à partir de 19h30.

Un panel intitulé "La production cinématographique à petit budget" : une contrainte ou une liberté ? » se tiendra le 6 août à 11h00, en présence des réalisateurs, Habib Mestiri, Abdelhamid Bouchnak et Abdallah Yahia. Ce panel vise à encourager les producteurs et les réalisateurs à créer des films auto-produits avec un budget réduit.

Une conférence intitulée "L'art vidéo, entre création et canaux de diffusion" se tiendra le 7 août 2024 à 11h00, avec la participation de Selma Feriani (galeriste), Amine Messadi (directeur de la photographie) et Malek Gnaoui (artiste visuel). Ce rendez-vous a pour but de promouvoir l'importance de l'image, le langage visuel et les nouvelles tendances artistiques dans le domaine de la vidéo.

Une sélection de 14 films tunisiens, 7 longs métrages et 7 courts métrages, seront projetés tout au long des sept jours de la manifestation. Les projections commenceront à 21h00 et seront suivies de séances-débats en présence des réalisateurs et des acteurs.

La projection des films sera précédée par « Park Digital » qui constitue un programme d'animations thématiques concocté par l'équipe du Digital Lab et du Gaming Lab du Centre National du CNCI avec la participation de Ciné Trip Tunisia.

« Aux jardins du cinéma », le festival prévoit d'organiser des rencontres nocturnes avec des cinéastes sur l'esthétique de l'expérience tunisienne, son évolution et ses perspectives. Ces rencontres animées par Tahar Ajroudi verront la participation de réalisateurs ayant marqué l'histoire du cinéma tunisien.

Les films de réalisés dans le cadre du concours « Mobile Movie " seront également projetés avec les 14 films qui sont des productions sorties entre 2004 et 2023 .

Voici la liste des 14 films tunisiens au programme des Ecrans de Hammamet :

Longs métrages

El Jaida de Salma Baccar, 110, 2004

La télé arrive de Moncef Dhouib, 96', 2006

Le cinémonde de Mosleh Krayem, 123', 2014

Un fils de Mehdi Barsaoui, 96', 2019

Une seconde vie de Anis Lassaoued, 90', 2021

To my son de Dhafer el Abidine, 116', 2023

Par-delà les montagnes de Mohamed Ben Attia, 98', 2023

Courts métrages :

Casting oour un mariage de Fares Naanaa, 13', 2004

Hoffili de Lotfi Mahfoudh (film d'animation), 13', 2012/2013

Bolbol de Kadija Lemkecher, 26', 2017

Le poisson Noyé de Malik Amara, 23', 2017

Brotherhood de Maryam Joobeur, 25', 2018

Les pastèques du Cheikhde Kaouther Ben Hania, 23', 2018

Hommage de Houssem Sansa, 8', 2018

Nb : Tous les films sont des fictions dont un court-métrage d'animation