Afrique: Washington sanctionne 3 personnes accusées de financer l'Etat islamique dans plusieurs pays d'Afrique

L'Ambassade des États-Unis à Kinshasa a annoncé ce mercredi 24 juillet des sanctions contre un réseau de trois individus associés à l'organisation Etat islamique en Afrique.

Washington accuse Abubakar Swalleh, Zayd Gangat et Hamidah Nabagala de financer les activités de l'Etat islamique dans plusieurs pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, où le groupe terroriste opère sous le label des ADF.

D'origine ougandaise et affiliés à l'organisation État islamique, les rebelles des ADF mènent régulièrement des attaques contre les civils, causant des centaines de victimes dans le territoire de Beni et en Ituri, dans l'Est de la RDC.

Ces djihadistes sévissent en RDC et mènent parfois des incursions jusqu'en Ouganda, malgré l'action conjointe des forces armées des deux pays.

« L'action d'aujourd'hui souligne le travail crucial du groupe de lutte contre le financement d'ISIS et l'importance d'un partage efficace des informations entre les pays de la coalition pour cibler les réseaux de facilitation d'État islamique en Irak et dans le CHAM », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson.