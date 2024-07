Soudan: Al-Burhan reçoit le ministre d'État du ministère qatari des Affaires étrangères

Port-Soudan — Le président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a reçu mercredi dans son bureau Son Excellence Cheikh Sultan bin Saad Al-Muraikhi, ministre d'État au ministère qatari des Affaires étrangères, qui lui a transmis les salutations de Son Altesse le Prince Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, et la confirmation du soutien de son pays au gouvernement légitime et aux forces armées soudanaises face aux défis auxquels le Soudan est confronté.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, a déclaré dans un communiqué de presse que le ministre qatari avait exprimé son espoir que la paix se répandrait dans tout le Soudan, soulignant le soutien de son pays à toute initiative sincère visant à cela.

L'Ambassadeur Hussein a expliqué que le Président du CTS a exprimé, au cours de la réunion, son appréciation et celle du peuple soudanais pour les positions sincères de l'État du Qatar et son leadership en faveur du gouvernement et du peuple soudanais.

Il a souligné la capacité des forces armées et du peuple soudanais à surmonter la phase actuelle avec détermination et force d'une manière qui préserve le Soudan, son peuple et l'unité de son territoire.