Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue égyptien

Le Caire — Son Excellence l'Ambassadeur Hussein Awad Ali, Ministre des Affaires étrangères a rencontré mardi son homologue, Son Excellence Dr Badr Abdel-Aty, Ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Egyptiens de l'étranger de la République arabe d'Égypte, au Palais Tahrir, dans la capitale égyptienne, Le Caire.

La réunion a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et fraternelles entre le Soudan et l'Égypte, ainsi que les progrès de la coopération dans divers secteurs vitaux. M. Hussein a souligné l'importance de renforcer la coordination et la consultation sur diverses questions régionales et internationales tout en exprimant les remerciements et l'appréciation du Soudan pour les positions de soutien de l'Égypte depuis le déclenchement de la guerre et pour l'accueil de leurs frères soudanais et la fourniture de toute l'assistance et des installations nécessaires.

Les discussions des deux ministres ont porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, et toutes les initiatives régionales proposées pour résoudre la crise soudanaise ont été examinées.

Les deux ministres ont souligné la nécessité pour le gouvernement soudanais de participer à la formulation de toutes initiatives et visions régionales proposées et d'accompagner les pays voisins en tant que composante active de ces initiatives.

Les discussions ont porté sur les moyens d'activer les mécanismes de coopération bilatérale et les comités mixtes et sectoriels, afin de renforcer la coopération dans divers domaines.

Les discussions ont également porté sur la situation dans les régions de la Corne de l'Afrique, de la Mer Rouge et sur la situation de l'environnement régional, outre la question du barrage de la Renaissance, et la discussion a vu une congruence des positions et des points de vue sur ces sujets importantes.