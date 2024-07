Tunisie: ST - L'Afrique en grand - L'envie de revenir...

Le Stade Tunisien va aborder sa campagne africaine avec l'objectif de confirmer son renouveau et de consolider ce qui doit l'être.

Le Stade Tunisien va donc renouer avec une compétition continentale au terme d'une saison totalement débridée qui a vu les Bardolais battre des records en termes de buts marqués et de matchs gagnés. Dès la mi-août donc, précisément vers les 16-18 du mois prochain, dans le cadre du 1er tour, le Stade ira défier les Soudanais du sud de Jamus FC Juba dans leur fief avant de les recevoir vers les 23-25 août.

Il va sans dire donc que ce tour préliminaire ne sera pas de tout repos pour le Stade avec les difficultés rencontrées par le passé au Soudan par nos représentants. Bref, il va falloir se retrousser les manches, sortir l'huile de coude et prendre le taureau par les cornes pour passer au tour suivant, un tour où les Stadistes pourraient croiser l'USM Alger de Nabil Maâloul, en cas de victoire sur l'équipe soudanaise bien entendu.

Deux opérations pour une mission

Le parcours du combattant va donc débuter dans moins de trois semaines pour le Stade, appelé à hausser le niveau et le ton assez tôt pour espérer voir à terme les phases de groupes de la C3. Deux opérations pour une mission donc. S'il voit la phase 2 de la C3, le Stade l'aura forcément mérité et pourra même se projeter et grandir davantage avec Maher Kanzari aux manettes. Le Stade va ainsi redécouvrir l'Afrique avoir glané la Coupe de Tunisie tout en se montrant renversant en championnat.

Avec un groupe solide et des joueurs qui vivent bien ensemble, même si Khadhraoui et Ben Abda ne seront pas là (sans oublier Jouini qui est toujours convoité en période d'inter-saison), le Stade va aborder sa campagne africaine avec l'envie de confirmer son renouveau et de consolider ce qui doit l'être, même si ces derniers jours, des difficultés financières ont quelque peu importuné un bureau hyperactif et toujours aux petits soins avec ses joueurs.

Conserver la dynamique comptable

Ce faisant, en dépit des soucis au quotidien, le lot de quasiment toutes les équipes de l'élite tunisienne, les responsables stadistes s'activent donc à conserver la dynamique comptable du club tout en réalisant quelques jolis coups sur le marché des transferts.

Sur ce, le Stade n'a pas encore pesé de tout son poids, mais il a récemment enrôlé l'attaquant Ahmed Beji, une très bonne pioche, sachant que le ST tient là le meilleur buteur de la L2 sous les couleurs de la JS Omrane, promue en Ligue 1. Faire la politique de ses moyens, rester solvable et ne pas dépenser ce que l'on n'a pas, le Stade y arrive depuis deux saisons, et ce, en dépit des tentations de tous bords.

Pas de dépenses à outrance, ni de fièvre acheteuse, mais juste des recrutements ciblés et non onéreux selon les moyens du bord, le ST est un bon élève de la Ligue 1 et les soutiens du club gagneraient à mettre davantage la main au portefeuille et miser encore plus sur un club qui a les pieds sur terre. Aujourd'hui, en interne, tout le monde temporise au ST, un club qui se prépare à jouer l'Afrique en envisageant déjà en amont (depuis quelque temps) toutes les réponses au cahier des charges y afférent.

Et actuellement, même si ce n'est pas toujours évident, le Stade est en adéquation avec les nombreux impératifs de la CAF. Les facteurs handicapants ont été dépassés, d'autres problématiques ont été résolues et les décideurs s'activent à affiner un groupe de joueurs qui a encore besoin de renforts dans l'optique de la C3.