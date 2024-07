Le bureau exécutif de l'association Ossimane s'est réunie le lundi 22 dernier à Libreville au Gabon, pour discuter des mesures à prendre afin de relancer les activités de l'association à court et moyen terme. Cette réunion importante a rassemblé les membres clés de l'association, y compris le président, les vice-présidents des départements de la province du Woleu Ntem

L'association Ossimane, connue pour son engagement envers le comité de transition et la restauration des institutions (CTRI) et son président, Brice Clotaire Oligui Nguema, a récemment connu un ralentissement de ses activités en raison divers .

Lors de la réunion, le président de l'association a souligné l'importance de revitaliser l'engagement des membres et de développer de nouvelles initiatives pour attirer un public plus large. Des stratégies ont été discutées, notamment impacté à nouveau le terrain, être plus proche des populations en expliquant le bien fondé des mesures et les actions menées par le président de la transition.

Les membres du bureau exécutif ont convenu de mettre en oeuvre un plan d'action ambitieux visant à relancer les activités de l'association. Ce plan comprend des objectifs à court terme, tels que la mise en place d'un calendrier d'événements , et des objectifs à moyen terme.

La réunion du bureau exécutif de l'association ossimane a été un pas important vers la revitalisation de l'association et la promotion de la culture ossimane. Les membres sont déterminés à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs et à assurer un avenir prospère pour l'association et sa communauté.