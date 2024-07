Angola: FILDA 2024 - Le Premier ministre portugais souligne les opportunités d'investissement bilatéral

Luanda — Le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a souligné mercredi, à la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), l'existence d'opportunités en Angola et au Portugal pour accueillir l'investissement privé dans de nouvelles entreprises, en vue d'augmenter la capacité productive et compétitive des deux pays.

S'exprimant lors du Forum économique Angola - Portugal, en marge de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), Luís Montenegro a fait savoir que cet investissement permet d'avoir une société plus juste, en donnant une plus grande capacité productive dans le secteur primaire, tel que l'agriculture, la pêche, le commerce et l'industrie.

Le Premier ministre a aussi mis en exergue l'existence d'instruments à la disposition des entrepreneurs, en collaboration avec le système financier, pour offrir aux entreprises davantage d'opportunités d'investissement.

« Nous nous sommes également engagés à donner des opportunités aux Portugais et à ceux qui viennent au Portugal pour travailler, afin de nous aider à construire un pays plus juste et plus prospère », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le marché angolais était important pour les entreprises portugaises, qui ont besoin d'un régime fiscal « très favorable à l'investissement ».

%

Selon Luís Montenegro, plus de 1.250 entreprises portugaises opèrent en Angola dans les secteurs de la métallurgie, de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'énergie, de l'innovation et de la formation professionnelle.

Le Forum économique Angola-Portugal, dont le thème est « Sécurité alimentaire : créer des opportunités », fait partie du programme économique destiné aux entreprises et entités portugaises et angolaises présentes sur le marché angolais ou désireuses de s'y implanter.

L'objectif principal est d'encourager le développement des relations bilatérales, d'identifier de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement et de stimuler la participation de nouveaux opérateurs économiques aux efforts de diversification économique de l'Angola.

La 39ème édition de la foire se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une surface de 144.000 mètres carrés, dont 42.000 sont des zones d'exposition récréatives.

La foire, qui compte plus de 1.350 exposants par rapport à l'édition précédente, est la plus grande vitrine de la promotion nationale, de l'entreprise et de la création d'emplois. Le caractère international de la FILDA est également marqué par la promotion de la diversification économique.