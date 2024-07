Congo-Brazzaville: Théâtre - La pièce « Molière ressuscité » sera jouée le 29 juillet

L'atelier théâtre « Molière en Afrique ou Molière l'Africain » animé pendant un mois par François Boggio, comédien Français, metteur en scène et professeur de théâtre, a donné lieu à une pièce de théâtre intitulée « Molière ressuscité » dont la restitution aura lieu les 29 et 30 juillet, à 19 heures, aux ateliers Sahm et à l'espace Noura, à Bacongo.

La restitution sera faite par neuf comédiens congolais, en français et en lingala. Le spectacle s'inscrit dans le cadre du projet To Tanga Buku Lirelibr'ensemble les ponts entre nous, financé par l'Institut français du Congo et l'Agence française de développement à travers le programme Accès culture.

A retenir : deux dates, deux présentations, deux lieux, une même création et des mêmes comédiens sur scène. Les organisateurs invitent le public à venir nombreux encourager les comédiens et la culture congolaise.

L'entrée aux spectacles est libre et gratuite.