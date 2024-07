Congo-Brazzaville: Portrait - Francine Ntoumi, une ambassadrice dévouée

Scientifique de haut vol, spécialiste des maladies infectieuses et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, Francine Ntoumi a été nommée ambassadrice nationale par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en République du Congo, le 17 juillet.

Elle qui n'a de cesse de transmettre sa passion à la jeune génération, particulièrement aux filles, se mobilise désormais aux côtés de l'institution onusienne pour défendre et promouvoir les droits des enfants congolais en particulier et d'ailleurs en général.

« En tant qu'ambassadrice nationale de l'Unicef, je m'engage à oeuvrer sans relâche pour défendre les droits des enfants et pour sensibiliser le public aux enjeux cruciaux qui les concernent. Je m'occuperai des questions intéressant tous les enfants et plus particulièrement les filles qui, dans nos cultures et même ailleurs, sont particulièrement vulnérables », a déclaré la professeure lors de sa nomination.

Francine Ntoumi est née en 1961 à Brazzaville. Dès son plus jeune âge, elle a montré un intérêt et une curiosité ardente pour les sciences. Sur les traces de Marie Curie, cette savante connue pour ses travaux sur la radioactivité, Francine poursuit ses études à l'Université Pierre et Marie Curie, où elle obtient son doctorat en sciences et commence sa carrière dans la recherche sur le paludisme à l'Institut Pasteur de Paris.

Surmonter les obstacles et briser les stéréotypes

Le milieu scientifique étant très masculin et essentiellement médico-clinicien, le Dr Ntoumi, au parcours atypique, dans un domaine où les femmes sont souvent exclues, a dû faire face à de nombreux obstacles et briser les stéréotypes de genre.

Munie de courage et de passion, elle s'arme de connaissances pour transmettre le fruit de son expérience à la jeunesse congolaise. Pays en voie de développement, la santé au Congo constitue l'un des champs de bataille principaux de la population congolaise. La médecine clinique y occupe une place prépondérante, tout autant que la recherche.

Pour répondre, tant soit peu, à cette préoccupation capitale, elle crée en 2008 la Fondation congolaise pour la recherche médicale, axée sur la recherche biomédicale sur les maladies infectieuses, en plus du paludisme et sur l'encadrement d'apprenants.

Partisane de la valorisation des femmes dans la recherche dans son pays, le Congo, elle monte le projet « Femmes et science », à travers lequel elle milite, à ce jour, pour une présence plus importante des femmes dans la science.

La puissance de la collaboration et du partage

Son domaine de recherche étant particulièrement utile pour le continent africain, en particulier, et pour le monde, en général, au vu de la morbidité et du taux de mortalité lié à ladite maladie. Les laboratoires et centres de recherche du Gabon, de l'Allemagne et des Pays-Bas s'intéressent ainsi à ses travaux. Francine Ntoumi est sollicitée en tant que technicienne et nommée responsable de ces officines.

Sa renommée s'accroît au gré de ses collaborations et elle devient la première femme noire à diriger le secrétariat de l'Initiative multilatérale sur le paludisme à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Son engagement pour la science la voue aujourd'hui à une reconnaissance internationale.

Ce que nous inspire son parcours :

*Ne pas laisser les barrières et les préjugés vous décourager.

*Poursuivez vos aspirations malgré les obstacles, faites preuve de résilience et ne laissez jamais les opinions limitantes des autres vous empêcher de réaliser vos ambitions.