Sénégal: Présentation d'un projet axé sur le renforcement de la production et la consommation de produits agroécologiques

Thiaroye — L'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), en collaboration avec ses partenaires, a présenté, mercredi à la Maison de femmes de Thiaroye (banlieue de Dakar), son projet de renforcement de la production et la consommation de produits agroécologiques, ainsi que de la souveraineté alimentaire.

Le projet, destiné aux communes de Thiaroye-Gare et de Bambilor (département de Rufisque), a été présenté aux producteurs, acteurs communautaires, groupements de femmes, OSC, ONG et autres parties prenantes lors d'un atelier organisé à la Maison des femmes située à l'intérieur du camp militaire de Thiaroye.

"Les nouvelles autorités parlent de souveraineté sanitaire. Cela devrait passer par des actions consistant notamment à veiller, pour une meilleure qualité de nos produits, à la consommation d'une eau potable et vivre dans un environnement sain. Et notre mission à travers ce projet est d'accompagner les consommateurs à disposer des produits sains, de qualité et à proximité", a expliqué Amadou Kanouté, directeur exécutif CICODEV Afrique.

Il intervenait à l'ouverture de l'atelier de présentation du projet. La rencontre est organisée dans le but de livrer une meilleure information sur les axes stratégiques du programme, les activités prévues et de recueillir les observations des participants, dans l'optique de faciliter l'implication des acteurs et leur appropriation pour une plus grande efficacité dans l'atteinte des objectifs du programme.

Le projet d'une durée de trois (3) ans est une initiative conjointe de CICODEV Afrique et son partenaire Inkota, une organisation allemande spécialisée, entre autres, sur les questions de sécurité et de souveraineté alimentaire. Il sera mis en oeuvre dans les communes de Thiaroye et Bambilor (département de Rufisque) en étroite collaboration avec les collectivités territoriales et les acteurs.

M. Kanouté a assuré que dans le cadre de l'exécution de ce projet, CICODEV Afrique et ses partenaires vont mettre l'accent sur la sensibilisation, en informant et orientant notamment les consommateurs vers des produits "sains et de qualité".

"Il faut travailler à ce que des produits de consommation sains et de qualité soient suffisamment disponibles dans les marchés et à proximité des consommateurs", a ajouté le directeur exécutif de CICODEV Afrique.

Plusieurs représentants d'organisations communautaires de base, des élus territoriaux, des associations de consommateurs et divers acteurs du secteur ont pris part aux travaux de présentation du projet de renforcement de la production et la consommation de produits agroécologiques dans les communes de Thiaroye et de Bambilor.