Sénégal: Contre les changements climatiques, l'usage des technologies d'observation recommandé

Dakar — L'utilisation des technologies d'observation de la Terre représente la meilleure option pour faire face aux défis environnementaux comme le changement climatique et les catastrophes naturelles, a affirmé, mercredi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transformation écologique, Fodé Fall.

Il s'exprimait en marge d'un atelier organisé par le Centre de suivi écologique (CSE) et l'Université du Ghana (UoG), sur le thème : "Coopération interrégionale pour des services EO [l'Observation de la terre] durables en Afrique de l'Ouest".

Selon lui, "pour avoir une meilleure gestion de nos ressources et faire face aux défis environnementaux actuels, notamment le changement climatique et ses effets néfastes, nous devons promouvoir les technologies d'observation de la terre".

Il considère que ce sont "des outils importants qui nous permettent aussi d'avoir une meilleure gestion de nos zones humides et une lutte efficace contre les phénomènes et catastrophes naturelles extrêmes".

"Notre objectif commun est clair : nous devons promouvoir l'utilisation des technologies d'observation de la terre parmi toutes les parties prenantes, des décideurs politiques aux communautés locales, pour assurer une adoption généralisée de ses solutions innovantes", a-t-il dit.

Fodé Fall soutient que le continent africain est confronté à des défis considérables dans la gestion durable de ses écosystèmes et de ses ressources, notamment le changement climatique, la pollution, entre autres.

%

Il avertit que "l'exploitation non durable des ressources menace non seulement notre environnement, mais aussi notre capacité à assurer la sécurité alimentaire et le développement économique de nos populations".

C'est dans ce contexte que le programme GMES & Afrique, prend toute son importance, a-t-il souligné. Ce programme vise à "mettre à notre disposition les technologies d'observation de la terre, nous offrant ainsi des outils puissants pour comprendre et gérer nos ressources de manière efficace et durable", a-t-il relevé.

Le programme GMES & Africa est le fruit d'une coopération entre l'union africaine et l'union européenne. Il joue selon lui "un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès et de l'utilisation des données de télédétection en Afrique, en réponse aux défis environnementaux tels que le changement climatique et la gestion des ressources naturelles".

L'objectif général de l'atelier est de favoriser la coopération internationale entre les consortiums pour capitaliser sur les services réunis et promouvoir l'utilisation des technologies d'observation de la terre parmi les parties prenantes du programme GMES & Africa.

Le but est d'assurer une adoption généralisée des solutions développées et leur durabilité à long terme au sein des institutions africaines.

Les résultats de ces trois jours d'échange "visent à renforcer l'impact et la durabilité des services GMES & Africa en favorisant une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs finaux et en facilitant la coopération entre les parties prenantes à l'échelle régionale et sous régionale".