Algérie: Le pays, ONU - Signature d'une convention de coopération pour soutenir l'efficacité énergétique et l'innovation

Alger — L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) a signé une convention de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Algérie pour le lancement d'un projet visant à soutenir l'efficacité énergétique et l'innovation pour une transition durable en Algérie, a-t-on appris mercredi auprès de l'agence.

La convention a été signée, mardi, par le Directeur général de l'APRUE, Merouane Chabane, et la Représentante résidente par intérim du Programme des Nations Unies pour le développement en Algérie, Francesca Nardini, en présence de représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et de l'Energie et des Mines.

Ce projet de partenariat stratégique entre les deux parties vise à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat dans le domaine de l'efficacité énergétique, à appuyer la réforme du cadre réglementaire concernant l'efficacité énergétique dans le secteur de l'habitat, à développer l'utilisation de l'hydrogène vert en tant qu'alternative énergétique pour réduire l'empreinte carbone dans le secteur industriel et à promouvoir la mobilité propre et durable.

Mme Nardini a salué "les efforts de l'Algérie et sa détermination à promouvoir un nouveau modèle énergétique durable, prospère et résilient", précise un communiqué du PNUD.

Le PNUD "considère la transition énergétique comme centrale pour le développement durable des pays", a-t-elle dit, précisant que la mise en oeuvre de ce projet ambitieux était le résultat d'une collaboration étroite entre l'APRUE, le PNUD Algérie et le Centre du PNUD pour le climat et la transition énergétique, en soutien aux objectifs de la politique énergétique algérienne.